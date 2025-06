Un abogado explica el truco para evitar que tu casero se quede con la fianza cuando acaba el contrato de alquiler: "Le puedes demandar"

Uno de los problemas más recurrentes a los que se enfrentan los inquilinos que viven de alquiler es que, cuando termina el contrato, tienen serias dificultades para que el propietario les devuelva la fianza que se acordó en el momento de la firma del mismo.

Una de las situaciones que suelen producirse con relativa frecuencia es la del inquilino al que no se le devuelve la fianza porque el casero esgrime que ha generado una serie de desperfectos que han de arreglarse precisamente con ese dinero. Un caso ante el que es posible defenderse.

Así lo ha asegurado el abogado Alberto Sánchez, que está al mando del perfil Legalmente RRSS en la red social TikTok. En un vídeo colgado en su perfil, ha respondido a un usuario que se lamentaba por el hecho de que los caseros "normalmente siempre se quedan con la fianza" y "siempre sacan algo para quedársela".

Sánchez explica que hay un truco "muy sencillo" para evitar "que te engañen y se queden con tu fianza de alquiler". El abogado apuesta por hacer un vídeo detallado del estado de la vivienda en el momento en el que el inquilino accede a ella y, a continuación, se lo envíe al casero por correo electrónico.

"El día que entres en la vivienda haz un reportaje de vídeo o fotográfico del estado de la vivienda", recomienda Sánchez, que apuesta por reflejar en ese reportaje "cualquier cosa que esté estropeada o manchada o que no esté".

Con estos vídeos o fotografías, el inquilino tendrá una especie de cobertura de cara a posibles escusas que el propietario quiera buscar a la hora de devolver la fianza. Así, no podrá esgrimir daños o averías que ya estaban antes de que el inquilino llegase al piso. "De esta manera dejas constancia, no solo del estado del inmueble, sino de la fecha en la que hiciste el reportaje", explica.

Otro vídeo o fotografía antes de dejar el piso

Pero no solo eso: hay que repetir la operación en el momento de dejar el piso. "De esta forma vas a tener dos juegos de fotografías o de vídeo que van a demostrar exactamente lo que has estropeado y lo que no", asevera Sánchez.

El abogado asegura que si, con estos documentos, el casero se sigue negando a devolver la fianza, "le puedes demandar". Y recuerda: en cantidades de menos de 2.000 euros no es necesario contratar abogado o procurador y el ciudadano puede defenderse a sí mismo: "Puedes ir tú mismo a los tribunales y con esta prueba va a ser mucho más fácil que consigas que te devuelva la fianza".