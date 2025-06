Kronos Homes invierte 180 millones en la Costa del Sol y supera las 1.600 viviendas

Kronos Homes refuerza su presencia en la Costa del Sol con una ambiciosa inversión de 180 millones de euros destinada al desarrollo de tres nuevos proyectos residenciales en la zona, que sumarán casi 500 nuevas viviendas de obra nueva al mercado.

Con esta operación, la compañía confirma su apuesta por uno de los destinos inmobiliarios más dinámicos de España, donde ya ha entregado más de 1.100 unidades desde el inicio de su actividad.

"En los últimos 12 meses hemos realizado tres compras importantes en la Costa del Sol", explica Said Hejal, CEO de Kronos, en una entrevista con elEconomista.es. La última adquisición ha sido la de un suelo en Valle Romano, en Estepona, que va a suponer una inversión total de 80 millones de euros en un proyecto que contará con 205 unidades. Esta operación se suma al proyecto de Mijas, bautizado como The Kove, que la promotora acaba de lanzar con una inversión total de 60 millones de euros para 170 viviendas y al de Kosmos, en Torremolinos, con una inversión de 40 millones.

"Además, estamos a punto de cerrar una cuarta operación para desarrollar unas 180 viviendas más que supondrá una inversión de entre 60 y 70 millones de euros", adelanta el directivo.

Todos estos proyectos son un "reflejo del enfoque diferencial de Kronos en el diseño arquitectónico y la calidad del producto, algo especialmente valorado por el público extranjero", apunta el directivo, que destaca que están detectando "mucha demanda de clientes nórdicos, ingleses y polacos, que además están muy interesados en una arquitectura cuidada y una experiencia de vida superior", señala Hejal.

Desde su creación, Kronos ha defendido un modelo de crecimiento cualitativo por encima del volumen. "Nuestro objetivo no es hacer más viviendas, sino hacerlas mejor y generar valor. No queremos crecer más porque, simplemente, no se puede crecer bien y rápido al mismo tiempo", afirma Hejal con contundencia y destaca que la compañía cuenta con un nivel de producción que le permite entregar entre 1.000 y 1.500 unidades al año.

Industrialización y alquiler

En esta línea, una de las apuestas claras de Kronos es la industrialización. "Queremos que entre el 50% y el 70% de las viviendas se construyan con métodos prefabricados", apunta el directivo, que asegura que esta estrategia no solo mejora los tiempos de entrega, sino que también reduce los errores habituales de obra y mejora la experiencia de postventa.

Así, Hejal detalla que "el 25% o 30% de los problemas postventa suelen estar en los baños, por ejemplo. Si lo haces en fábrica, esa problemática desaparece y "puedes dormir tranquilo", bromea el directivo.

La compañía, que destina de media una inversión de entre 100 y 150 millones a la compra de suelo, cuenta con una cartera de terrenos para más de 16.000 viviendas, de las cuales una parte importante se destinará a desarrollos para alquiler, sobre todo en Madrid. En este sentido, la compañía cuenta con una alianza con Nuveen para poner en el mercado producto de obra nueva en alquiler que se opera bajo la marca Stay by Kronos.

"Tenemos proyectos en marcha y adicionalmente contamos con distintos suelos identificados, la mayoría ubicados en los nuevos desarrollos del sureste de Madrid, para implementar este tipo de producto, que cuenta con una alta demanda", explica el CEO de Kronos.

A lo largo de los últimos años la compañía ha logrado posicionarse con fuerza en los desarrollos del sureste, dando forma a una cartera de suelos para más de 6.100 unidades. Concretamente, cuenta con una gran presencia en Los Berrocales, donde superará las 3.800 viviendas, y también tiene suelo en Los Ahijones para más de 1.400 unidades y en Los Cerros, donde cuenta con terrenos para 930 viviendas.