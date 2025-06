Ibervalles y ARD se alían para invertir 205 millones en un hotel de gran lujo en Portugal

Las familias Isidro y Ardid se han aliado para crecer en el mercado del lujo en Portugal. A través de Ibervalles y ARD Investment & Development, sus vehículos inversores, han adquirido por 125 millones de euros el hotel Hotel Miragem Cascais, uno de los referentes del lujo en la Riviera portuguesa.

El proyecto que plantean pasa por reposicionar el activo con una inversión total que ascenderá a 205 millones de euros para transformarlo en un exclusivo complejo que contará con 87 habitaciones de mayor categoría, así como 37 branded residences.

Esta últimas son viviendas que cuentan con los servicios premium del hotel, incluyendo, espacios gastronómicos, piscinas, gimnasio, spa, zonas comerciales o incluso áreas de reuniones y eventos. El objetivo es que el establecimiento reformado reciba a sus huéspedes durante el primer trimestre de 2028.

"La operación se alinea plenamente con nuestra estrategia de diversificación y con nuestro objetivo de convertirnos en una referencia en el sector de lujo hotelero en la Península Ibérica", explica Enrique Isidro, presidente de Ibervalles, que está desarrollando un proyecto de 5 estrellas en Madrid en la cercanía del estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte, Jaime Ardid Martínez-Bordiú, CEO de ARD Investment & Development, destaca que el segmento del lujo"cuenta con un enorme potencial de crecimiento y complementa perfectamente nuestra estrategia de inversión en activos prime con capacidad de revalorización". La firma ha sido protagonista en los últimos años de algunas de las operaciones hoteleras y residenciales de lujo más importantes de la península ibérica y Baleares como el Hotel Noma de Ibiza, el Only You de Málaga, los Six Senses de Lisboa y Sevilla.

El Hotel Miragem goza de una ubicación privilegiada en la zona más exclusiva de Cascais, frente al mar y con vistas panorámicas de Estoril y la Marina de Cascais, que se encuentra a solo cinco minutos a pie. Su proximidad a Lisboa (30 km) y al aeropuerto internacional (a 45 minutos en coche), el octavo más transitado de Europa en 2024, refuerza su potencial como destino tanto para el turismo de lujo como para los viajeros de negocios.Esta operación, supone un movimiento estratégico que subraya su compromiso por el exclusivo mercado hotelero de lujo en Portugal. Ambas compañías cuentan con una larga trayectoria en el sector hotelero en la Península Ibérica y amplían así su presencia en el país vecino.

La adquisición ha contado con financiación de Novo Banco, bajo la dirección de Rubén Bustillo, y con el asesoramiento legal de Linklaters.

Cascais se ha consolidado como uno de los destinos más exclusivos de Portugal y cuenta con los campos de golf más prestigiosos del país, además de albergar la celebración de eventos internacionales como el Open de Tenis de Estoril y las competiciones realizadas en el circuito Autódromo de Estoril.

Ontier coordinó los aspectos legales de la operación, mientras que KGSA lideró la due diligence y la negociación del contrato de compraventa, en colaboración con Andersen Portugal. DLA Piper se encargó de la documentación financiera de los compradores.