Garajes, locales y trasteros: la otra cara del mercado inmobiliario en Aragón

El mercado inmobiliario en Aragón mantiene su dinamismo y no solo en el sector de la vivienda, en el que el número de operaciones ha alcanzado niveles máximos que no se registraban desde el tercer trimestre de 2007. La alta demanda, la bajada de tipos de interés y la mayor disposición en el mercado de pisos de obra nueva han contribuido a este dinamismo que no es exclusivo de este tipo de inmuebles.

También locales, garajes y trasteros despiertan el interés de los compradores, registrándose igualmente importantes incrementos en el número de operaciones en Zaragoza en el último trimestre, aunque en los precios se han producido algunos ajustes a la baja.

Y, ¿qué es lo que más se compra y vende? La demanda varía. Los locales están experimentando una evolución positiva. El número de operaciones se ha situado en 475 durante el último trimestre. Una cifra con la que se alcanza el nivel máximo desde el segundo trimestre de 2007.

Este dato del número de operaciones también refleja dinamismo en este sector al producirse un aumento trimestral del 10,7%. El porcentaje es mayor, se eleva hasta el 15,2%, si se tiene en cuenta el incremento interanual. En los últimos 12 meses, se han contabilizado un total de 1.702 compraventas, nivel que nuevamente vuelve a situarse en niveles máximos desde el interanual del primer trimestre de 2008.

Sin embargo, este dinamismo en el número de operaciones de compraventa no ha supuesto un alza de los precios. Todo lo contrario. Se ha producido un ajuste. En concreto, el precio medio se ha situado en 815 euros por metro cuadrado, registrándose un descenso trimestral del 2,6%. En el acumulado, han bajado un 11,4%, según se recoge en el informe del Mercado Inmobiliario de Aragón del primer trimestre de 2025, realizado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón e Ingennus.

Los datos ponen de manifiesto una continuidad en la senda descendente. De hecho, se aproximan de forma progresiva a los mínimos históricos, con 789 euros por metro cuadrado que se alcanzaron en el segundo trimestre de 2021.

Y, ¿qué locales se han comprado? Los datos de las operaciones de compraventa reflejan un importe medio de 85.710 euros. Una cifra que nuevamente constata una bajada, en este caso, del 7,9% en el trimestre, aunque sí se produce un ligero crecimiento interanual del 3,6%, lejos todavía del mínimo histórico de 74.040 euros en el tercer trimestre de 2021. La superficie total trasmitida en el primer trimestre del año ha sido de 42.702 metros cuadrados, con un aumento del 31,1% en relación con el mismo trimestre del año. En los últimos 12 meses, se han transmitido 156.577 metros cuadrados, con un incremento interanual del 18,2%.

Garajes y trasteros, más demanda sin subida de precios

La situación de los locales es similar a la de garajes y trasteros en Aragón, dado que tienen una alta demanda -el crecimiento es significativo en términos porcentuales-, pero no se produce un alza de precios.

En concreto, en el caso de los garajes, los últimos datos de este informe, reflejan que se han cerrado 1.952 operaciones de compraventa en el último trimestre en Aragón, lo que refleja una subida del 33,2% trimestral. En los últimos 12 meses, el número se eleva a 6.338 compraventas, con un alza interanual del 7,2%.

Este dinamismo no se ha trasladado a los precios que, de media, se han situado en 1.178 euros por metro cuadrado, produciéndose una caída trimestral del 2,4%, aunque en términos interanuales han repuntado un 7,9%. El importe medio por garaje ha sido de 16.308 euros, con una bajada trimestral del 2,2% y una subida interanual del 6,8%.

Los precios han bajado en el trimestre y en términos interanuales en los trasteros. En este caso, con una media de 946 euros por metro cuadrado, se ha registrado un descenso en el trimestre del 3,1% y una caída del 1,1% en términos interanuales.

El importe medio se ha situado en 5.544 euros, produciéndose también una bajada en el trimestre del 1,8%, pero un incremento interanual del 3,3%. El número de compraventas se ha situado en 646 en el último trimestre, constatando el interés por este tipo de inmuebles, ya que se produce un crecimiento trimestral del 21%. En comparación con el año anterior, el incremento es del 22,1% al registrarse 2.129 compraventas en los últimos doce meses.