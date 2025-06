Las grandes promotoras anticipan que la presión sobre los precios de la vivienda seguirá al menos tres o cuatro años más

La subida del precio de la vivienda se extenderá al menos tres o cuatro años más, aunque a un ritmo más moderado que el actual. Es el escenario que proyectaron las grandes promotoras del país reunidas en la V edición de La Gran Jornada Inmobiliaria, organizada por elEconomista.es, en la que los directivos de Neinor Homes, Metrovacesa, Culmia y Vía Ágora alertaron de la presión que ejerce en el mercado la escasez de suelo finalista (el que está listo para iniciar una promoción) y la falta de mano de obra.

"Todavía nos quedan tres o cuatro años de ciclo", dijo Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, quien precisó que "eso no significa subidas anuales del 5%, 6% o 7%", sino un "escenario más contenido". La clave, dijo, está en el ritmo de construcción de viviendas, actualmente en el entorno de las 100.000 unidades, una cifra todavía insuficiente para hacer frente a la creciente demanda.

"No pueden darse más subidas superiores al 10%, añadió Francisco Pérez, CEO de Culmia, quien pronosticó que pasado es periodo de cuatro años se producirán incrementos en el entorno de la inflación o "un poco más", dependiendo de cada ubicación, lo que consideró que sería "normal".

Por su parte, Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, recordó que el ritmo de subidas lo marca la vivienda de segunda mano, y que la tensión de precios no se aliviará si no se incrementa la oferta total de vivienda, tanto nueva como usada. En este punto, puso el foco en el crecimiento poblacional y también en el tamaño de los hogares españoles. "En los últimos cinco años España ha sumado 2 millones de habitantes, lo que genera una tensión brutal. Es necesario poner más vivienda en el mercado, aunque solo sea como fórmula para contener precios", dijo durante el encuentro.

Sin embargo, el crecimiento de la oferta también tiene sus límites. Los frenos más destacados son la escasez de suelo finalista, el encarecimiento de los costes de construcción, la falta de mano de obra cualificada y la financiación. "Si juntas el problema del suelo, la financiación y el incremento de los costes de mano de obra, el resultado es que estamos expulsando a una parte importante de la demanda, sobre todo a los más jóvenes", destacó Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Ágora, quien recordó que perfil del comprador está envejeciendo. Ahora la edad media de compra está entre los 42 y 45 años de media.

La escasez de suelo

Respecto al suelo, todos los directivos coincidieron en la necesidad de poner más materia prima en el mercado mediante fórmulas de colaboración público-privada. "La gestión del suelo tiene que ser prioritaria. Hay que dar un paso más", pidió el CEO de Culmia.

Para Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, el problema de la escasez de suelo finalista se debe -en gran parte- a la falta de planeamiento desde antes de la crisis inmobiliaria. "Estamos trabajando con suelos de 2004 o 2005, lo cual no sería especialmente problemático si no se hubiera producido un parón de la producción a la raíz de la crisis. Se están agotando las bolsas de suelo, y después no hay más", advirtió. El directivo puso como ejemplo a la Comunidad de Madrid, que ha elaborado un mapa con los terrenos en los que se podrá construir en los próximos diez años. "Es un ejercicio necesario para todas las comunidades autónomas". En la misma línea se pronunció el presidente de Vía Ágora. "No se está desarrollando el suelo del futuro. Necesitamos financiación y rapidez para poner suelo en el mercado, y cuando eso ocurra, los precios se contendrán".

Los directivos también hablaron del momento de transformación que atraviesa el sector promotor. Muchas compañías están adaptando sus modelos de negocio dando entrada a nuevos perfiles inversores y explorando nuevas estructuras organizativas y alianzas estratégicas. En está línea, valoraron como algo positivo que existan plataformas más grandes al mercado, lo que da estabilidad al sistema.

Respecto al segmento del BTR (Build to Rent), el máximo directivo de Metrovacesa explicó que el perfil de capital interesado en este mercado ha cambiado en los últimos cinco años debido, en gran parte, al cambio de tendencia en los tipos de interés. "Antes, los interesados eran los grandes fondos con retornos del 15%, algo que ahora no está pasa", concluyó.