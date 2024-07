Así es como puedes lograr hasta 100.000 euros si tienes un piso en alquiler

El boom que ha experimentado el mercado del alquiler en España es tal que la vivienda se ha convertido en un producto muy seguro para invertir. En este contexto está creciendo un nuevo negocio entorno a los pisos de alquiler que consiste en el adelanto de las rentas.

"Se trata de un producto con muchísimo recorrido en España", asegura Juan Ferrer CEOde Me Renta, una compañía que acaba de nacer y que se enfoca exclusivamente en el adelanto del alquiler a propietarios.

"Nosotros somos un intermediario que trabajamos con inversores y fondos y les ponemos en contacto con propietarios que necesitan una liquidez inmediata y que la pueden conseguir vendiendo los derechos de cobro de sus rentas futuras", explica el directivo.

La compañía, que desde que arrancó su camino en febrero ya ha cerrado operaciones por volumen de 2 millones de euros, espera terminar el año en siete millones de euros. "La expectativa de crecimiento es muy grande y no hay ningún problema en encontrar capital para este tipo de operaciones", destaca Ferrer.

Me Renta posibilita un adelanto de hasta el 88% del valor de los alquileres de las viviendas, con un máximo de 100.000 euros por propiedad y hasta 3 años.

Así el directivo apunta que para un alquiler de 1.000 euros al mes, si se solicita el adelanto de un año el propietario recibirá el 88%de las rentas por valor de 10.560 euros, mientras que si solicita el adelanto de tres años, se le aplicará un mayor descuento. Así percibirá el 70% del total de las rentas, lo que supone 25.200 euros.

"No se trata de un préstamo, si no de un adelanto. Los propietarios no tendrán que devolver este capital", concreta Ferrer, que destaca que este tipo de operaciones ya se llevaban a cabo en el sector con grandes propietarios.

"Nosotros hemos lo que hacemos a través de MeRenta es hacer llegar este producto a los propietarios particulares ofreciéndoles la opción de obtener una liquidez inmediata que se solicita vía online en un proceso rápido y ágil", explica el directivo. Una vez cerrada la operación Me Renta se hace cargo de la gestión del cobro de los inquilinos y asume los riesgos asociados, como la posibilidad de que deje el inmueble o las ocupaciones ilegales. En estos casos el impago está cubierto, por lo que cualquier problema durante el periodo de adelanto del alquiler no afectará al propietario.

"El adelanto de rentas es como lo que ha existido toda la vida en el adelanto de las facturas, nosotros lo hemos llevado al adelanto de los alquileres", apunta el directivo que considera que la introducción de este modelo en España "subraya la capacidad del sector inmobiliario de adaptarse e innovar, ofreciendo nuevas oportunidades de financiación".

Esta negocio permite a los propietarios de inmuebles alquilados obtener liquidez inmediata. "En lugar de vender la propiedad o pedir un préstamo bancario, pueden convertir sus ingresos futuros en efectivo hoy mismo", explica Ferrer, que apunta que los clientes lo utilizan para resolver situaciones transitorias de necesidad de capital, para reinvertir en otros negocios, no solo inmobiliario, o como método de obtener financiación en el caso de los autónomos, que en muchas ocasiones no lo tienen tan fácil con la banca.