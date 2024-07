Miguel Riesgo (Nido Capital): "Queremos tener un volumen de ventas de 300 millones sólo en la promoción inmobiliaria"

Nido Capital es un holding empresarial de integración vertical, que proporciona servicios integrales en el sector de la promoción inmobiliaria y de la construcción. Miguel Riesgo Serrano, CEO de Nido Capital, arrancó este nuevo proyecto en 2023.

Han pasado casi dos años de la venta de parte de la promotora y constructora de vuestra anterior empresa CHR y habéis creado un nuevo grupo empresarial. ¿Qué os ha aportado esta venta?

Enfrentar la negociación y venta de la marca, así como parte de las empresas que creamos y desarrollamos durante tantos años, fue una experiencia que nos dejó valiosas lecciones empresariales. Destacaría la importancia de la organización empresarial. Tener claridad sobre la estructura y los recursos del grupo, incluyendo lo tangible e intangible, lo financiero, humano y tecnológico, nos permitió la comprensión integral del negocio y tomar decisiones sobre lo que vendíamos o no, su valor y lo que era negociable. Y esto nos ha permitido crear Nido Capital en tan poco tiempo y con tanta solidez, pues conservamos la estructura, know how y capital humano, esenciales para sacar adelante esta nueva marca.

¿Y a dónde queréis llegar con Nido Capital?

La estrategia de Nido Capital es la integración vertical: promover, construir, comercializar y gestionar nuestro propio producto, para optimizar el control sobre cada etapa del proceso y asegurarnos la calidad desde el diseño hasta la entrega final, además de mejorar el control de costes y minimizar la dependencia de terceros. En este marco, nuestra meta en el plan estratégico para los próximos años es tener un volumen de ventas de 300 millones de euros sólo en el segmento de promoción inmobiliaria.

¿En qué sectores estáis poniendo el foco?

Nuestra apuesta se centra en diversificar: no sólo en la tipología de productos, sino también en la ubicación geográfica donde estamos promoviendo. En el ámbito residencial, estamos desarrollando tanto vivienda habitual como vivienda en zonas turísticas, enfocándonos en la Comunidad de Madrid y en la Costa del Sol. En el segmento terciario, hemos desarrollado el concepto Smart Places by Nido, nuestra apuesta por crear edificios de oficinas que integran espacios de trabajo, ocio y deporte, y que están ubicados en zonas emblemáticas y estratégicas. Actualmente, estamos construyendo Smart Places Alcobendas y comercializando Smart Places Las Rozas. En el sector de flex living, estamos desarrollando proyectos de corporate living, coliving y senior living, con inversiones centradas en Madrid, Málaga y Bilbao. Estos proyectos serán presentados próximamente en exclusividad a clientes e inversores de la casa.

¿Estáis apostando por poner en el mercado producto diferencial?

Efectivamente. Estamos apostando por zonas en las que ninguna promotora ha puesto el foco, con el objetivo de potenciar su desarrollo y aportar un valor añadido significativo como promotores. Un ejemplo de esto es Smart Lodges La Pinilla, un proyecto de viviendas unifamiliares de estilo nórdico ubicado en el corazón de la estación de esquí de La Pinilla.

¿Dónde estáis presentes en España? ¿Hay alguna plaza que os gustaría conquistar?

Actualmente, desarrollamos proyectos en la Comunidad de Madrid, la Costa del Sol, Castilla y León y el País Vasco. Próximamente nos gustaría invertir y desarrollar en la Comunidad Valenciana y en Canarias, áreas en las que ya promovimos en nuestra etapa anterior y a las que queremos volver debido a su creciente demanda y potencial en lo inmobiliario.

También estáis presentes fuera de España. ¿Qué proyectos tenéis?

En México, en Tulum, estamos desarrollando Amazona 518, una promoción actualmente en construcción, cuya primera fase se entregará en septiembre de este año. Además, tenemos Mirea, una promoción de 14 viviendas de alto standing, en una de las zonas residenciales más lujosa de Tulum. Recientemente hemos adquirido unos terrenos en México, en Bacalar, una zona con gran atractivo turístico debido a la laguna de los siete colores y su proximidad a la capital de Quintana Roo. Actualmente, estamos analizando y estructurando operaciones en República Dominicana, con planes de realizar nuestras primeras inversiones allí durante este ejercicio. En Lisboa, tenemos un proyecto residencial de 150 unidades y un edificio de coliving con 7.000 metros construidos, ubicados en una de las nuevas zonas de expansión de la capital. Este proyecto saldrá en comercialización en el cuarto trimestre de este año. El suelo es una de las mayores barreras a la hora de poner en marcha nuevos proyectos

¿Con qué banco de suelo contáis?

En nuestra cartera contamos con suelo que nos permitirá desarrollar 1.000 unidades. Este año, nuestro objetivo ha sido continuar en una fase expansiva y de inversión, con la meta de adquirir más suelo finalista para al menos 600 unidades adicionales.

¿Qué estrategia seguirán para financiarse?

Nuestra estrategia de financiación se basa en una combinación de capital propio y capital privado de socios inversores cercanos al grupo. Además, estructuramos todos nuestros proyectos para ser rentabilizados mediante financiación, utilizando tanto fondos de deuda como financiación bancaria. Esto nos permite mantener un equilibrio financiero sólido y flexible, asegurando el éxito y culminación de cada proyecto.

¿Cuáles son vuestros productos estrella en España?

En terciario, Smart Places Alcobendas y Las Rozas destacan no solo por las dimensiones de la inversión, su diseño y ubicación estratégica, sino también por la exitosa respuesta de comercialización. En el ámbito residencial, Almitak en Mijas, que es la primera fase de Orion Collection, también han tenido una excelente acogida en el mercado, con cerca del 90% de las unidades vendidas a clientes de más de seis nacionalidades. Y no puedo dejar de mencionar Smart Lodges La Pinilla, por ser un producto único ubicado en la recién renovada estación de esquí, que se está reinventado para ser un destino con actividades durante todas las estaciones del año, y que supone una inversión de más de 30 millones solo en la parte residencial.

¿Qué segmentos están funcionando mejor en el mercado inmobiliario?

Sin duda el residencial, pero también hemos encontrado una respuesta muy favorable en terciario, con espacios de oficinas pensadas para ser rentabilizadas. Lo que hemos visto es mucho apetito de inversión en el mercado, sigue siendo un sector rentable y seguro para la inversión. En términos de inversiones, hemos observado que los productos con un ticket medio de hasta 300.000 euros están siendo especialmente atractivos, ofreciendo un retorno de inversión interesante.

¿La sostenibilidad y la industrialización ya es un hecho?

La sostenibilidad ha dejado de ser un concepto futuro para convertirse en una realidad presente. Los clientes cada vez más demandan edificaciones con altas calificaciones energéticas, no solo por sus beneficios económicos, sino también por su impacto positivo en el medio ambiente. Y en cuanto a la industrialización considero que más que una tendencia es una forma constructiva que ha llegado para quedarse y para transformar nuestro sector.

¿La esperada bajada de los tipos de interés va a impulsar el sector?

Siempre una bajada de tipos trae de la mano la inversión. Aunque la reducción pueda parecer modesta, tiene un impacto significativo en el ánimo de los inversores, ya que sugiere la posibilidad de futuras reducciones y motiva a los compradores a mejorar sus ofertas aprovechando las mejores condiciones de financiación disponibles.