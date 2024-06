La compraventa de viviendas recupera el tono con un repunte del 24% y la segunda mano on fire

La compraventa de viviendas repuntó en abril 24% interanual tras cerrar 53.091 operaciones, el mayor número para un mes de abril desde 2008. La subida, la mayor desde mayo de 2022, devuelve la estadística a tasas positivas tras el desplome del 19,3% registrado en marzo como consecuencia de la Semana Santa, que cayó a finales de ese mes mientras que el año anterior se celebró en abril.

El guion es el esperado y es similar al marcado por las hipotecas, que también dejaron atrás el parón en las firmas que provoca la estacionalidad del puente disparándose un 28% en el cuarto mes del año.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, remarca que "la cifra de operaciones parece haberse asentado por encima de las 50.000 mensuales, una cifra que prueba la recuperación orgánica del mercado en este año, que no acabará de arrancar por no contar con suficiente oferta disponible". El experto pronostica que "si la evolución del mercado continúa sin sobresaltos es muy posible que durante los próximos meses el volumen de compraventas se estabilice y que comience a registrar subidas relevantes en la segunda mitad del año".

Las sensación es compartida de manera generalizada en el sector. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, considera que "las compraventas generan altas expectativas de actividad en este 2024". El primer cuatrimestre de 2024 ha sido prácticamente idéntico al de 2023 y cierra con 205.111 firmas, sólo un 0,2% menos que el mismo periodo de 2023 (205.647). En este sentido, Matos recuerda que "el pasado ejercicio resultó ser el segundo mejor año de actividad desde el año 2007, por lo que 2024 podría desbancarlo si continúa con este buen ritmo".

La segunda mano marca récord histórico

Los datos actualizados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el aumento interanual de la compraventa de viviendas se debió tanto al repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 31,7% interanual con 10.649, como a las realizadas sobre viviendas usadas, con un alza del 22,3% y 42.442 operaciones (máximo de la serie histórica).

No se veían tendencias al alza tan marcadas desde hace tiempo. La segunda mano no crecían tanto desde mayo de 2022. En el caso de los pisos nuevos, las operaciones no aumentaban tanto desde desde agosto de 2021.

El volumen de la obra nueva está "en línea con el porcentaje mostrado en los últimos años", recuerda Matos. La demanda de obra nueva continúa fuerte pero la analista advierte de que "podemos encontrarnos con una grave problemática de subida de precios, si la demanda continúa tan latente" ante la falta de oferta suficiente para cubrirla.