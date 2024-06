Las promotoras alertan: la falta de suelo y la elevada inmigración seguirán calentado el precio de la vivienda

La escasez de suelo finalista y la alta inmigración se presentan como dos de los elementos que seguirán ampliando la brecha entra la oferta y la demanda de vivienda y, por consiguiente, elevando el precio de las casas. Es una de las conclusiones de la IV Gran Jornada Inmobiliaria: Un año de oportunidades para el sector, organizada por elEconomista.es en la que participaron Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes; David Botín, director general de Servicios Inmobiliarios de Aedas Homes; Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa; José Carlos Saz, CEO de Hábitat Inmobiliaria, y Francisco Pérez CEO de Culmia.

En España se producen cerca de 80.000 viviendas nuevas al año, y se necesitarían 600.000 unidades hasta 2025 para suplir el déficit de inmuebles, según las últimas estimaciones del Banco de España. Dicho de otra manera, el ritmo de hogares crece mucho más rápido que la construcción de casas. "El problema va a seguir creciendo. El desajuste entre oferta y demanda es latente en zonas como Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía o Canarias, donde se concentra el empleo", explicaba el CEO de Culmia.

Respecto al suelo, todos los directivos coincidieron en la necesidad de poner materia prima en el mercado y agilizar los plazos de su desarrollo. "Hay que ser capaces de generar suelo y reducir la duración de los procesos administrativos", apuntaba José Carlos Saz, CEO de Hábitat Inmobiliaria, quien pedía a los políticos que fueran "generosos" para solucionar esta situación. Por su parte, el CEO de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, alertó de que el problema del suelo va a ir más, por lo que consideró fundamentales los consensos políticos de planificación urbanística. En esta línea, la frustrada reforma de la ley del suelo también ocupó parte del debate; para Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, es "un drama" para el sector que no haya salido adelante, ya que el cambio es necesario.

Vivienda asequible

El desarrollo del suelo es clave en la producción de vivienda asequible, otro de los principales temas de debate del encuentro. Los ponentes coincidieron en la necesidad de incrementar su producción, y para ello apostaron por intensificar la colaboración público-privada. "Ahora mismo somos incapaces de producir vivienda de bajo precio debido a la falta de suelo, a la financiación o a los costes de construcción", decía David Botín, director general de Servicios Inmobiliarios de Aedas Homes, quién pidió al Gobierno que ponga en marcha medias de choque "inmediatas y efectivas" que faciliten el acceso a la vivienda.

Por su parte, el directivo de Culmia explicó que es complicado atraer fondos extranjeros para hacer vivienda asequible debido a los retornos que ofrece, lo que explica que haya muchas operaciones que no "casen". Los altos ejecutivos también apostaron por potenciar el desarrollo de viviendas de protección oficial (VPO) en compraventa y pidieron a las comunidades autónomas que actualicen sus módulos, algo que ya ha hecho la Comunidad de Madrid.

La bajada de tipos no impactará en las ventas

En términos globales, el mercado residencial español lleva meses encadenando descensos en las operaciones de compraventa de vivienda y la concesión de hipotecas debido al cambio de política monetaria del BCE y al consiguiente endurecimiento de la financiación. Ahora bien, la obra nueva camina a otro ritmo, y ha mostrado un comportamiento muy positivo, con "una demanda que se ha comportando sorprendentemente bien", decía Jorge Pérez de Leza.

Los directivos reunidos en la mesa La transformación del negocio y el momento de la vivienda asequible coincidieron en que la previsible e inminente bajada de tipos del Banco Central Europeo (BCE) será positiva para el sector, pero no tendrá gran impacto en cuanto a la compraventa de viviendas. "Los costes de financiación van a bajar, pero no influirá en el incremento de ventas", añadía José Carlos Saz. "Va a ayudar al sector, no lo dudo", apuntaba Francisco Pérez, CEO de Culmia.

La coinversión

Las grandes promotoras están apostando por el modelo de coinversión para acelerar su negocio. Todas las compañía presentes en el encuentro han cerrado acuerdos recientemente en este ámbito (Metrovacesa lo ha hecho en el sector terciario), y su intención es seguir apostando por ello. "Estamos contentos con el camino que hemos empezado. La virtud está en tener una estructura mixta que mejore la rentabilidad del accionista a través de fondos de inversión", explicaba el CEO de Neinor Homes. El plan estratégico de la promotora cotizada contempla una inversión de 1.000 millones de euros hasta 2027, de los cuales la mitad procederían de nuevos socios.

Desde Aedas Homes también confirmaron su intención de crecer de la mano de nuevos socios. "Si queremos seguir manteniendo la actividad necesitamos incorporar nuevo capital. El escenario está muy claro", decía David Botín. Por su parte, el CEO de Metrovacesa consideró que está fórmula "es una buena manera de mantener la actividad", pero a la vez "puede reducir el balance se reduce" y hacer poco necesario la cotización de las compañías en bolsa. Para conseguir mantener a los accionistas, los promotores coinciden en aprobar una política de dividendos atractiva.