Las viviendas avaladas por el ICO no podrán costar más de 325.000 euros: estos son los requisitos

"El Gobierno va a velar para que exista un límite de precios", decía recientemente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre los avales ICO destinados a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias con menores a su cargo. El aval podrá cubrir hasta el 20% del préstamo hipotecario (llegando hasta el 25% en algunos casos), y contempla un límite máximo del precio de la vivienda, que varía en función de cada comunidad autónoma. El valor más elevado es el de la Comunidad de Madrid, con 325.000 euros. Le siguen las viviendas de Cataluña, País Vasco y Navarra, con 300.000 euros.

Asimismo, el precio máximo avalado será de 275.000 euros en Baleares y Aragón. La cifra se reduce a 250.000 euros en Canarias, el Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla. El precio más reducido es el de Extremadura, con 200.000, seguido de Andalucía, con 225.000 euros.

"El precio de adquisición de la vivienda (incluido el precio de adquisición de los anejos financiados con el préstamo avalado) no podrá superar el importe máximo, o el precio que máximo que, en su caso, sea revisado y se comunique por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el seno de la Comisión de Seguimiento", explica el convenio que regula las condiciones y operativa de la línea de avales publicado este martes en el BOE. Dicho convenio tendrá una vigencia de 15 años.

En cuanto a las condiciones de la vivienda, deberá tratarse de casa construida y situada en el territorio nacional, y podrá ser nueva o de segunda mano. La fecha de adquisición de la vivienda debe ser posterior a la fecha de firma del Contrato de Aval entre ICO y la entidad financiera. Asimismo, el cliente deberá formalizar el contrato de financiación con la entidad antes del 31 de diciembre de 2025. No obstante, las partes podrán acordar una prórroga del plazo de formalización de operaciones hasta 31 de diciembre de 2027.

Los requisitos

Esta línea de avales está dirigida a personas físicas mayores de edad, con residencia legal en España, debiendo acreditarla de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. Además, los jóvenes que soliciten esta medida no podrán tener más de 35 años en la fecha de formalización del préstamo hipotecario. En el caso de familias con menores a cargo, no aplica este límite de edad.

En cuanto a los ingresos, no podrán superar los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el Iprem). No obstante, si la vivienda es adquirida por dos personas, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno, aunque el límite de patrimonio del avalado será máximo de 100.000 euros.

Además, la medida incluye algunos factores de mejora: el límite establecido en función del Iprem se incrementará en 0,3 veces (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

El texto especifica que no podrán acogerse a la línea de avales quienes sean propietarios, mediante cualquier forma de adquisición a título oneroso o lucrativo, de otra vivienda con anterioridad. En el caso de dos adquirentes, este requisito deberá cumplirse por ambos de manera individual.