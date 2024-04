Así se remodelarán los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid): más de 600 viviendas, jardines en la ermita y sin autopista

"Hay una herida aún por cerrar en la historia reciente de nuestro país: los terrenos de la vieja cárcel de Carabanchel". Así comienza un mensaje en Twitter del concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, en el que ha dado a conocer los cambios que el Ministerio de Interior y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) han producido en el proyecto de remodelación de la antigua prisión.

Este nuevo plan urbanístico supone acabar con buena parte de la autopista que preveía atravesar el parque Eugenia de Montijo (otra parte del trazado depende del Ayuntamiento), el ajardinamiento del entorno de la ermita, la puesta en marcha de un eje histórico-cultural y reserva de espacio para levantar un memorial.

Según ha detallado el concejal socialista, después de facilitar este miércoles toda la información a las asociaciones vecinales de Carabanchel y Latina, los terrenos son una "gran parcela propiedad del estado (SIEPSE) donde se ubicó la histórica cárcel de Carabanchel hasta su demolición en 2008. Son unos 172.000 m2 en total. Un gran vacío en la zona más poblada de Madrid".

Terrenos donde se ubicaba la cárcel de Carabanchel. Foto: Twitter de Antonio Giraldo.

Giraldo ha destacado que no pueden cambiar "a estas alturas" el reparto de calles y parcelas recogido en el Plan Parcial "pero sí el proyecto de urbanización", como ha hecho SIEPSE y el Ministerio del Interior, con quienes ha trabajado estos meses.

Así, entre 2021 y 2022 se ha llevado a cabo "un exhaustivo estudio arqueológico con cientos de catas donde se han extraído casi todas las piezas y fragmentos" con destino al Museo Arqueológico de Alcalá de Henares. "Cuando se urbanice, se excavará todo siete metros y se hará lo mismo. Si hay algo más, se recogerá", ha asegurado.

Autopista urbana

Uno de los cambios más sustanciales tiene que ver con la autopista urbana inicialmente prevista que preveía atravesar el parque Eugenia de Montijo porque "buena parte de su trazado será sustituido por una vía verde peatonal y arbolada". Justo debajo pasa una canalización romana que va a ser museizada y señalizada en la superficie, ha desvelado Giraldo.

"No queremos destruir el parque Eugenia de Montijo. Queda aún otra parte del trazado por eliminar pero será decisión del Ayuntamiento de Madrid una vez este proyecto vaya a aprobación. En lo que corresponde a nosotros, se va toda fuera", ha subrayado el socialista.

De este modo, en lugar de carriles de asfalto la Ermita de Santa María de la Antigua, como BIC, tendrá "un entorno a la altura". Se trata de la iglesia mudéjar más antigua de la Comunidad y con este proyecto "será conectada peatonalmente con el nuevo espacio verde y transversalmente a través de una vieja cañada hasta Aluche", además de ajardinarse una plaza alrededor con acabados de calidad.

"Hay un gran proyecto de espacio público con zonas verdes y estanciales, accesibles, permeables, mobiliario de calidad y pavimentos y acabados especialmente elegidos para el lugar. No sólo aquí sino en todo el ámbito", ha avanzado Antonio Giraldo.

Jardín y paseo peatonal que se desarrollará en el entorno de la Ermita de Santa María La Antigua

Más de 600 viviendas

La parcela que queda dentro del entorno BIC le corresponderá al Ayuntamiento y será destinada a vivienda protegida. El edil del PSOE recuerda que irán en el entorno 638 viviendas (249 protegidas, 389 libres), lo que supone "casi un 40% de protegidas y casi cuatro veces lo que la Comunidad de Madrid pedía con un 10%". La actual Ley de Vivienda estatal exige un mínimo de un 20%.

"Sí, hay vivienda libre, pero es la que financia toda la operación y sin la cual no sería posible desarrollarlo. Y no olvidemos que esto es lo que se aprobó en 2010. Igual hoy se hacía otra cosa. Y si se cambia ahora igual estamos otros 15 años. No está mal y urge. Además de algo muy, muy importante: el 65% de las parcelas resultantes son equipamientos o zonas verdes", ha destacado Giraldo.

Un memorial para la cárcel

La nueva urbanización de Interior incluye la creación de un eje histórico-cultural entre la vereda que va desde Aluche, a la Ermita y el eje verde con los restos romanos.

Antigua cárcel de Carabanchel

El memorial también forma parte del proyecto. "La cárcel se perdió pero no se debe perder la memoria. Hablé con el Secretario de Estado de Memoria Democrática para reiterar su inequívoco compromiso de construir allí un memorial-museo una vez tengan las parcelas, lo mismo con el arco (de acceso al antiguo penal). Hay 300.000 euros ya reservados", ha indicado Giraldo.

El concejal socialista, por último, ha recordado que los 30 millones de euros del proyecto de urbanización serán financiado íntegramente por SIEPSE. "El Ayuntamiento de Madrid lo recibirá totalmente gratis, es el Estado el único promotor".