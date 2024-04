Cómo consiguió Yasmina Rakib comprar por un euro una casa de cuatro plantas y vistas a la montaña: "Que en España no se conozca, no significa que no exista"

Yasmina Rakib es una joven usuaria de TikTok que, recientemente, ha compartido varios vídeos en los que muestra cómo ha conseguido adquirir una vivienda en Sicilia (Italia) por el módico precio de un euro: "Me he comprado una casa por un euro y te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo", ha dicho en una de sus publicaciones.

Lo que cuenta Yasmina es que, para empezar la búsqueda de vivienda a un euro, basta con teclear en Google y ver las diferentes opciones, con los requisitos, los diferentes pueblos que tienen este tipo de viviendas y otra información útil para poder adquirir la casa, aunque explica que no en todos los lugares hay: "Que en España no se conozca, no significa que no exista".

"Una vez que tengas claro qué pueblos te gustan, llama al ayuntamiento, paso fundamental", recalca, incidiendo en que es así como se puede conseguir información más fiable sobre si las casas a un euro siguen disponibles y cuál es el proceso para comprarla.

Tras ello, el ayuntamiento puso en contacto a la interesada con la inmobiliaria, momento en el que esta usuaria de TikTok pudo elegir la casa que más le gusto en el pueblo de Mussomeli, en Sicilia, pagando un euro por la adquisición de la vivienda. Eso sí, también hay que tener en cuenta que tuvo que pagar 490 euros de gestión inmobiliaria y 2.500 euros de notaría.

"Hay que tener en cuenta que son casas para reformar, nadie te va a dar una casa por un euro para entrar a vivir. Eso lo tenéis que tener claro", matiza Yasmina, que alude a la ventaja de que la reforma se puede ir haciendo poco a poco, por lo que el desembolso de dinero es progresivo.

En otro de sus vídeos de la red social, la ya propietaria enseña su nueva vivienda: "Es una casa antigua, es una casa de pueblo, es una casa para reformar", comienza diciendo. Sin embargo, tiene dos accesos, es de gran tamaño, ya que tiene cuatro plantas, y destaca sus "espectaculares" vistas hacia la montaña.