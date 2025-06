Las mejores hipotecas fijas (junio 2025)

Las mejores hipotecas fijas de junio de 2025 son, la Hipoteca Fija Bonificada de Banco Santander ( que cobra un interés del 2,45% TIN), la Hipoteca Fija de Banco Sabadell (2,50% TIN) y la Hipoteca Mari Carmen a tipo fijo de ABANCA (2,55% TIN), seguidas de la Hipoteca Open Fija de Openbank (2,57% TIN) y de la Hipoteca Tipo Fijo de BBVA (2,60% TIN).

Así lo asegura un informe de Kelisto.es, que analiza el mercado basándose en criterios de ordenación objetivos: el Tipo de Interés Nominal (TIN) de cada oferta, la comisión de apertura, la comisión por reembolso anticipado y el número de productos o servicios que bonifican el interés de cada hipoteca fija.

Fuentes y metodología al final del artículo.

Hipoteca Fija Bonificada Banco Santander

La Hipoteca Fija Bonificada de Banco Santander ocupa la primera posición en el ranking de mejores hipotecas fijas con un interés del 2,45% TIN que se aplica sin importar el plazo de devolución elegido y a partir del séptimo mes (durante los seis primeros, el TIN será del 2,55%). Este interés se aplicará, eso sí, si se cumplen ciertos requisitos para conseguir la máxima bonificación que propone la entidad, que es de 1,10 puntos. Para ello, el Santander ofrece al cliente un catálogo de productos y servicios flexible, que se pueden combinar entre sí: por ejemplo, domiciliando la nómina se puede conseguir una rebaja de 0,50 puntos; contratando seguros con la entidad, 0,10 puntos por cada 100 euros de prima; y contratando una alarma de Prosegur, 0,20 puntos de descuento. En cuanto a las comisiones, la entidad no cobra comisión de apertura, pero sí por amortización anticipada. En ese caso, también cobra el máximo permitido por ley: un 2% en los 10 primeros años y un 1,5% a partir del undécimo.

Hipoteca Fija Banco Sabadell

La Hipoteca Fija de Banco Sabadell cobra un interés del 2,50% TIN, elijas el plazo de devolución que elijas y siempre que cumplas con todos los requisitos de bonificación que exige la entidad: es decir, siempre que domicilies tu nómina y que contrates un seguro de vida, uno de hogar y uno de protección de pagos. En cuanto a sus comisiones, la hipoteca fija del Sabadell no tiene comisión de apertura (si cumples con los requisitos de bonificación), pero sí cobra cargos por amortización anticipada. En concreto, te cobrará el máximo que permite la ley: un 2% en los 10 primeros años y un 1,5% a partir del undécimo.

Hipoteca Mari Carmen a tipo fijo de ABANCA

La Hipoteca Mari Carmen a tipo fijo de ABANCA cobra el mismo interés sin importar el plazo de devolución elegido: un 2,55%. Para este precio, eso sí, tendrás que cumplir varios requisitos: domiciliar ingresos; contratar un seguro de hogar y otro de hogar y realizar hasta 24 compras al año con la tarjeta de crédito del banco. En cuanto a sus comisiones, la hipoteca fija de ABANCA no tiene comisión de apertura ni de amortización anticipada parcial (aunque sí cobra en caso de que sea total).

Hipoteca Open Fija de Openbank

El préstamo hipotecario a tipo fijo de Openbank, la banca digital de Banco Santander, aplica un interés hasta el 2,57% TIN para su oferta a 25 años, para el resto de plazos oscila entre el 2,51% y el 2,61% TIN. Además, para conseguirlo la entidad solo pide al cliente domiciliar una nómina y contratar los seguros de hogar y vida. Por último, el préstamo hipotecario de Openbank no cobra comisión de apertura, pero si por amortización anticipada. En concreto, te cobrará el máximo que permite la ley: un 2% en los 10 primeros años y un 1,5% a partir del undécimo.

Hipoteca Tipo Fijo de BBVA

La Hipoteca Tipo Fijo de BBVA cierra el ranking de mejores hipotecas fijas con un interés del 2,60% TIN. Para conseguirlo, eso sí, la entidad te pedirá domiciliar tu nómina, además de contratar un seguro de hogar y uno de protección de pagos. En lo relativo a sus comisiones, esta oferta no tiene comisión de apertura, pero sí te cobrará cargos en caso de amortización anticipada, siempre que la operación suponga una pérdida financiera para el banco. En ese caso, BBVA aplica el máximo que permite la ley: es decir, un 2% en los 10 primeros años y un 1,5% a partir del undécimo.

¿Qué son las hipotecas fijas?

Una hipoteca fija es un préstamo hipotecario con el que la entidad en cuestión te otorga el capital necesario para la compra de una vivienda, a cambio de que se lo devuelvas durante un tiempo acordado y con un interés que no cambia a lo largo de la vida del préstamo, de tal manera que la cuota que abones cada mes siempre será la misma.

Características de las hipotecas fijas

Antes de decantarte por una hipoteca fija, debes tener en cuenta algunas características clave de este tipo de productos. Entre ellas, destaca que:

La cuota no varía: al tratarse de un préstamo con un interés fijo, siempre se aplica el mismo TIN. Por tanto, la cantidad que pagas cada mes no varía, lo que supone una opción perfecta para quienes buscan seguridad en su hipoteca.

al tratarse de un préstamo con un interés fijo, siempre se aplica el mismo TIN. Por tanto, la cantidad que pagas cada mes no varía, lo que supone una opción perfecta para quienes buscan seguridad en su hipoteca. Puedes llegar a pagar más intereses : uno de los inconvenientes de las hipotecas fijas es que puedes llegar a pagar más intereses que con una hipoteca variable o mixta. La razón es que, por el sistema de amortización francés, los primeros años se pagan más intereses que capital. Eso se une al hecho de las hipotecas fijas suelen tener un interés de partida más elevado que las mixtas y las variables. Eso sí, con estas últimas, el interés que acabarás pagando depende (en parte o en su totalidad) del euríbor y, por tanto, es imposible de prever.

: uno de los inconvenientes de las hipotecas fijas es que puedes llegar a pagar más intereses que con una hipoteca variable o mixta. La razón es que, por el sistema de amortización francés, los primeros años se pagan más intereses que capital. Eso se une al hecho de las hipotecas fijas suelen tener un interés de partida más elevado que las mixtas y las variables. Eso sí, con estas últimas, el interés que acabarás pagando depende (en parte o en su totalidad) del euríbor y, por tanto, es imposible de prever. El Interés puede ser más caro cuanto mayor sea el plazo de amortización: en algunas hipotecas fijas, las entidades aplican un interés más bajo en los plazos cortos (por ejemplo, si la pides a 15 o 20 años) y más alto en los largos (25 o 30 años).

en algunas hipotecas fijas, las entidades aplican un interés más bajo en los plazos cortos (por ejemplo, si la pides a 15 o 20 años) y más alto en los largos (25 o 30 años). Las comisiones por amortización anticipadas son más caras: si tienes pensado amortizar capital en tu hipoteca, ya sea de forma total o parcial, debes saber que si tienes una hipoteca fija pagarás hasta un 2% (durante los 10 primeros años) o un 1,5% el resto. En cambio, si tuvieras una hipoteca variable no pagarías nada hasta 2025, gracias al plan de ayudas a los hipotecados aprobado por el Gobierno. A partir de ahí, el máximo que podrían cobrarte los bancos será una de estas dos opciones: un 0,25% durante los tres primeros años (y nada a partir del cuarto) o un 0,15% durante los cinco primeros años (y nada a partir del sexto).

¿Qué diferencias hay entre hipotecas fijas, variables y mixtas?

La principal diferencia entre una hipoteca fija y el resto de los préstamos hipotecarios es el tipo de interés que se aplica al capital a devolver. En este caso, recuerda que una hipoteca fija te asegura que siempre pagarás el mismo interés, y, por tanto, la misma cuota. Por su parte, en el caso de las variables y las mixtas, la cuota irá cambiando de la siguiente manera:

Hipotecas variables : en primer lugar, tendrás que pagar un tipo fijo de salida durante los 12 primeros meses, normalmente. El resto del tiempo pagarás un interés que resulta de sumar un diferencial y el euríbor a 12 meses. Por último, ten en cuenta que cada seis o 12 meses se revisará el valor del euríbor, por lo que cada cierto tiempo tu cuota puede subir o bajar.

: en primer lugar, tendrás que pagar durante los 12 primeros meses, normalmente. El resto del tiempo pagarás un interés que resulta de Por último, ten en cuenta que cada seis o 12 meses se revisará el valor del euríbor, por lo que cada cierto tiempo tu cuota puede subir o bajar. Hipotecas mixtas: se trata de un híbrido entre las dos opciones anteriores. Así, empezarías pagando un tipo fijo que puede extenderse entre cinco y 10 años, normalmente, aunque puede ser inferior o superior. Una vez transcurrido ese tiempo, el interés pasaría a ser variable, esto es, un diferencial más el euríbor a 12 meses, que se revisará a su vez cada seis o 12 meses.

Consejos para encontrar la mejor hipoteca fija

La clave para elegir la mejor hipoteca fija pasa siempre por comparar entre los distintos productos que hay en el mercado, de tal manera que encuentres el que mejor se adapte a tus necesidades. Eso implica, obviamente, conocer qué necesitas, con qué recursos cuentas y tus limitaciones. De esa forma, podrás encontrar esa oferta que se adapta a tu caso as la perfección y que, además, tiene el coste más reducido posible.

Calcula la cuota que puedes pagar

A la hora de buscar la mejor hipoteca fija es fundamental que seas consciente de la cuota hipotecaria que eres capaz de pagar holgadamente. Para ello, puedes valerte de un simulador de hipotecas y usar la misma referencia que utilizan los bancos: que la mensualidad de tu hipoteca no supere el 30-35% de tus ingresos(o de los tuyos y los del otro titular, si la pedís entre dos personas).

Compara ofertas y entiende la letra pequeña de cada una

Hoy en día, las hipotecas más baratas a tipo fijo tienen un interés por debajo del 3% TIN, pero la variedad de precios y condiciones es muy amplia. De hecho, ese es otro punto sensible, ya que no solo debes quedarte con el interés que te cobra cada préstamo, sino que también debes fijarte en los productos que te exige contratar para bonificarte el interés. Por último, ten en cuenta que cada banco tiene una política de comisiones diferente, de tal manera que algunos no te cobrarán nada, mientras otros pueden cobrarte tanto la comisión de apertura como la comisión por amortización anticipada.

Acude a un bróker hipotecario para negociar

Si quieres conseguir una oferta todavía más atractiva te aconsejamos que acudas a un bróker hipotecario, ya que sus especialistas te ayudarán a negociar con las entidades y eso te permitirá obtener un interés mucho más bajo que el de sus ofertas estándar. Eso sí, antes de elegir un bróker, verifica que forma parte del registro del Banco de España y opta por uno que no te cobre gastos por la operación (sino que se los aplique únicamente al banco con el que acabes firmando tu hipoteca).

¿Merecen la pena las hipotecas de interés fijo?

Las hipotecas de interés fijo se han reivindicado en los últimos años como un producto que merece realmente la pena, ya que han salvado a muchos hipotecados de la fuerte subida del euríbor. Por ello, si priorizas la seguridad que te otorga tener siempre la misma cuota, los préstamos hipotecarios a tipo fijo son tu mejor opción. No obstante, conviene que hagas también un pequeño análisis acerca de un par de cuestiones antes de decidirte:

Las expectativas del euríbor : si consideras (o crees que hay consenso entre los expertos) que el euríbor va a estar en niveles muy bajos a medio o largo plazo, mejor sería que te plantees optar por una hipoteca mixta o variable. Si prefieres apostar por las hipotecas fijas, pero los precios están demasiado altos, ten en cuenta que siempre podrás renegociar las condiciones en un futuro (a través de una subrogación o novación) para mejorarlas.

: si consideras (o crees que hay consenso entre los expertos) que el euríbor va a estar en niveles muy bajos a medio o largo plazo, mejor sería que te plantees optar por una hipoteca mixta o variable. Si prefieres apostar por las hipotecas fijas, pero los precios están demasiado altos, ten en cuenta que siempre podrás renegociar las condiciones en un futuro (a través de una subrogación o novación) para mejorarlas. Si tienes pensado amortizar anticipadamente la hipoteca: en el caso de que creas que vas a poder amortizar tu hipoteca antes del plazo acordado con el banco, ten en cuenta dos cosas. La primera, que con las hipotecas fijas (salvo que optes por un banco sin comisiones) los cargos por esta operación son más altos que en las variables. Y la segunda, que podría merecerte la pena optar por una hipoteca mixta: estas hipotecas tienen un tipo fijo que suele ser más barato que las ofertas 100% fijas, y si crees que puede adelantar algo el pago de tu deuda, te librarás de llegar al período con interés variable, que es el principal factor de riesgo que tienen este tipo de préstamos.

Fuente: Kelisto.es con datos de las páginas web de las entidades financieras (análisis elaborado el 03/06/2025). La tabla muestra las diez hipotecas fijas con el interés más bajo a un plazo de hasta 25 años. Se toma como referencia este plazo porque es el que mejor se adapta al plazo medio al que se firman las hipotecas en España, según los últimos datos disponibles del INE. En caso de empate, se dará prioridad a las ofertas con mejores condiciones con respecto a varios criterios: la comisión de apertura; el porcentaje máximo sobre el valor de tasación que permite financiar.; la comisión por amortización anticipada parcial y/o total; el número de productos/servicios que hace falta contratar para conseguir la máxima bonificación; la diferencia entre el interés bonificado y el interés sin bonificar (cuanto menor sea la diferencia, mejor). La no disponibilidad de información siempre penaliza a una oferta frente a otra para la que su entidad sí muestre datos al respecto. Si una entidad no dispusiera de oferta para el plazo elegido, se ha tenido en cuenta el siguiente tramo para el que sí tuviera oferta. Este ranking solo incluye información de hipotecas para cualquier tipo de vivienda, por lo que las llamadas «hipotecas verdes» (que premian con un interés más bajo las ofertas de viviendas con calificación energética A) quedan excluidas. Las hipotecas que se muestran en este artículo se corresponden con las que ofrece el banco a clientes que acepten cumplir con los requisitos para obtener la máxima bonificación.