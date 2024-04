Andalucía considera que suprimir la Golden Visa "espanta la inversión y no soluciona la vivienda"

La Junta de Andalucía considera la Golden Visa "como un incentivo para la inversión extranjera en España y en Andalucía", por lo que el anuncio de Pedro Sánchez de eliminarla "supone una traba más a la inversión extranjera. Se cierra así una vía a la creación de empleo, al crecimiento económico y al desarrollo de sectores clave para la economía", según ha afirmado la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España.

La consejera explica que con este tipo de medidas se ha conseguido atraer a "personas con talento y con recursos financieros que han traído innovación y emprendimiento". A su juicio, el anuncio de Sánchez es "una nueva medida socialista que penaliza y espanta la inversión y el empleo, una media con un claro sesgo ideológico que daña la atracción de inversiones y que no bajará los precios del sector inmobiliario".

Repercusiones

"Esperemos que el anuncio de Pedro Sánchez derive en una medida que proteja el mercado inmobiliario pero que, al mismo tiempo, no dificulte la llegada de capital extranjero a nuestro país. Nos preocupa también la situación de tantos inversores extranjeros que llegaron a Andalucía bajo las condiciones de la Golden Visa y que ahora podrían plantearse regresar a sus países de origen y llevarse con ellos sus inversiones. La eliminación de la inversión inmobiliaria para obtener la Golden Visa no arreglará en problema de precios de las zonas tensionadas, ya que es un problema estructural de falta de viviendas, ya que llevamos años construyendo menos viviendas nuevas que hogares creados. Mucho nos tememos que expulsará la inversión y no solucionará el problema de la vivienda. Es más, las medidas de Sánchez de los últimos cinco años han hecho que la inversión extranjera en España baje un 7,8%", ha insistido Carolina España.

La representante del ejecutivo andaluz ha reiterado su mensaje de mano tendida a las empresas y a la inversión, "cualquiera que sea su procedencia", y en ofrecerles "un ecosistema atractivo para la inversión con seguridad jurídica e institucional, estabilidad política y presupuestaria y con menos trabas burocráticas. Ofrecemos confianza. Herramientas como la Agencia Andalucía TRADE son clave para amentar la inversión y el crecimiento de las empresas y que pondrá a disposición de las empresas cerca de 1.000 millones de euros para fomentar la inversión".