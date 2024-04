Acelera el potencial de España en centros de datos

El mercado de los data centers se expande por la península ibérica. Ubicaciones como Aragón, Castilla-La Mancha, el eje Bilbao-Navarra, Valencia, Málaga y Galicia están despertando el interés de la industria, que busca suelo con potencia disponible para instalar sus grandes construcciones.

Todas las zonas mencionadas están incrementando su capacidad actual y futura y sumando nuevos MW de potencia IT, según constata el informe Data Center Snapshot 2023, elaborado por Colliers. En Bilbao, la socimi Merlin Properties ha inaugurado un centro de datos en el parque industrial y logístico de Arasur con 3 MW IT en funcionamiento. Meta es su principal inquilino.

También en el País Vasco, Euskaltel, Grupo Teknei, Dominion y el Gobierno regional han impulsado la puesta en marcha del centro de datos ADI Data Center en el parque tecnológico de Abanto-Zierbena. Pretende alcanzar los 2 MW IT en una superficie de 740 m2. "Bilbao se beneficia de una de infraestructuras de conectividad de la península ibérica con la llegada de cuatro cables submarinos, tres actualmente operativos (Marea, Grace Hopper y Tata), y uno en desarrollo (3A)", explica el análisis de la consultora inmobiliaria.

En Castilla-La Mancha destaca el centro de datos de la multinacional Meta, que ha entrado en fase "definitiva". Estará ubicado en Talavera de la Reina y cuenta con una inversión de 1.000 millones de euros. También en esa región, la empresa Box2Bit construirá dos macrocentos de datos en los municipios de Torija (Guadalajara) y Recas (Toledo). Estarán interconectados y previstos para 2024 y 2025, respectivamente.

En Galicia, Impulsa Galicia e Ingenostrum se han asociado para crear un centro de datos de hasta 15 MW con una inversión prevista de 400 millones de euros. ¿Y qué ocurre en Málaga? "Sigue en el punto de mira de los inversores por su atractiva ubicación para la llegada de futuros cables submarinos", señalan los expertos de Colliers. Allí destacan los centros de datos operativos de Oasix (Grupo Aire), Málaga Data Center y DataRush.

En la Comunidad Valenciana, los principales operadores de la región son Nixval, Kio (que está desarrollando su primer centro de datos en España), NxN Data Centers (desarrolla una plataforma de digital) y Walhalla. "Valencia destaca por la llegada de cables submarinos, la disponibilidad de disponibilidad de suelo con potencia y acceso a renovables", dice el informe.

El caso de Aragón

La comunidad autónoma de Aragón concentra buena parta de los proyectos que ya están en marcha y los futuros. De hecho, empresas de renombre como Amazon Web Services y Microsoft han elegido esta zona del país para instalar sus centros de datos. ¿Y a qué se debe el éxito de Aragón? "Las grandes parcelas de suelo disponible, el suministro eléctrico garantizado a corto/medio plazo, el acceso a fuentes de energía renovables, su excelente conectividad y la colaboración con las administraciones están convirtiendo a Aragón en el nuevo enclave tecnológico para el desarrollo de centros de datos", apuntan desde la consultora.

En concreto, la capacidad instalada en Aragón alcanzará los 108 MW IT y grandes empresas como Amazon Web Services (AWS) o Microsoft continúan anunciando proyectos en la región, que ya supera los 4.000 millones de euros de inversión futura en este mercado.

"El avance de la Inteligencia Artificial (IA) y el atractivo de ubicarse cerca de las zonas de disponibilidad de los hiperescalares está provocando que los operadores internacionales, que aún no tienen presencia en España, analicen oportunidades en la región para desarrollar nuevos campus de centros de datos sobre más de 100.000 m2", señala el texto.

Madrid y Barcelona

Las plazas de Madrid y Barcelona han incrementado la potencia instalada en centros de datos un 56% y 79%, respectivamente en 2023. En concreto, en cada una de las ciudades se inauguraron 2 nuevos centros, registrando Madrid 39 data center y la Ciudad Condal un total de 14. Ahora bien, la capacidad instalada difiere de manera importante, ya que Barcelona ha puesto en marcha 11 MW de potencia IT mientras que Madrid un total de 59 MW.

El incremento del último año refleja la inercia de los proyectos anunciados con anterioridad a 2022, mientras que el pipeline de disponibilidad futura se ha "ralentizado de forma notable en ambas ciudades", que no superan el 10% de crecimiento anual. Así, Madrid incrementa su capacidad futura un 8% hasta los 584 MW IT y Barcelona un 7% hasta los 142 MW IT.