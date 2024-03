Miguel Ángel Peña (Grupo Lar): "La inteligencia artificial, web 3.0 y la tokenización son tendencias imparables"

Grupo Lar es una empresa española especializada en la inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios con más de 50 años de historia, propiedad de la familia Pereda. A través de su compañía Lartech aspira a mejorar el sector con innovacion y ya trabajan para transacionar tokens en un mercado regulado. Sobre ese asunto y los retos a los que se enfrenta el sector habla Miguel Ángel Peña, consejero delegado de Living de Grupo Lar.

¿Cómo ha sido el balance del 2023 para el Grupo LAR? ¿Han cumplido objetivos?

El 2023 ha sido un año atípico en el que se ha visto una clara disociación entre el comportamiento de las operaciones y el de la inversión. En todos los segmentos en los que estamos presentes, residencial en venta, residencial en alquiler, flex living, healthcare, retail y logístico, los activos han funcionado muy bien a nivel operativo, pero no así la nueva inversión en la que hemos visto una importante ralentización; el mercado de capitales ha estado muy parado y, por tanto, ha habido poca inversión. En Grupo Lar hemos superado nuestros objetivos de operación, no así los de inversión, donde hemos estado por debajo de las expectativas fijadas a principio del ejercicio. Este parón se ha debido a factores varios, principalmente, tipos de interés y la inflación, que parece comienzan a estabilizarse, así como a las incertidumbres geopolíticas.Todo esto ha hecho que haya sido francamente complicado valorar cualquier nueva inversión durante 2023.

Apostaron por el build to rent.¿Qué cartera tienen en construcción y cuáles son los próximos planes en este segmento?

Tal y como hemos transmitido al mercado, nuestro primer objetivo en build to rent es tener una cartera de 5.000 viviendas, pero nuestra idea es ir más allá. De esas 5.000 que tenemos acordadas con nuestro socio Primonial, hoy tenemos ya 2.000 en marcha; 1.000 unidades ya en operación y otras 1.000 en construcción que entrarán en operación en los próximos meses. Es cierto que en el 2023 hemos retrasado un poco las inversiones, pero mantenemos nuestro objetivo.

En cuanto al living, ¿os habéis asociado con Arcano para hacer un coliving en Málaga Techpark, ¿cómo va este proyecto?

Efectivamente, estamos desarrollando (ya en construcción), con Arcano como socio, nuestro primer coliving en el parque tecnológico de Málaga, donde hay 25.000 empleados, con un gran problema para acceder a una vivienda, por lo que la demanda es muy grande. También, hemos empezado a valorar proyectos de coliving en otras ciudades, pero es cierto, que al no existir una regulación ad hoc, en algunos casos es complicado por el riesgo regulatorio. Claramente, existe una gran demanda de este asset class; la realidad es que las personas requieren, cada vez más, soluciones habitacionales fáciles en las que prime la flexibilidad en los periodos de estancia y en los que la creación de comunidad sea un factor importante. Lamentablemente, la regulación va por detrás del mercado.

La apuesta del Ministerio de Vivienda de reconvertir oficinas en viviendas está en línea con vuestra estrategia tras la adquisición de la sede MInisterio de Hacienda en Madrid

Exacto. Fue uno de nuestros hitos del año pasado, ganar la subasta pública para hacernos con el edificio de María de Molina, 50, antiguas oficinas de Hacienda. Es un gran proyecto de 40.000 metros cuadrados, donde tenemos previsto hacer viviendas y una residencia de estudiantes. Estamos ahora diseñando el proyecto, y trabajándolo conjuntamente con la comunidad de propietarios, porque, por supuesto, hay que hacerlo de acuerdo con ellos. En este caso, el cambio a residencial es muy sencillo, puesto que el edificio cuenta con uso característico residencial, de modo que puede ser utilizado como oficinas o residencial y el trámite es ágil. En otros casos no lo será tanto, y las Administraciones públicas deberían de pensar como adaptar la regulación a las nuevas exigencias del mercado.

El Grupo LAR siempre ha apostado por la innovación, ¿cómo ha ido el año para LarTech?

Tenemos una compañía, LarTech, que invierte en startups (algunas ya no tanto) ligadas a proptech. Esto nos ayuda a estar en la faceta más innovadora del mercado, analizando tendencias y ayudando a compañías que están creciendo, que aspiran a mejorar el sector con innovación. Tenemos inversiones en compañías muy diversas. Una de las más innovadoras es la de Openbrick, compañía que hemos fundado junto a Renta 4 y ioBuilders. Se trata de una plataforma de tokenización y transacción de activos inmobiliarios, que aspiramos a convertir en la referencia del sector, no solo para tokenizar activos, sino porque permitirá transaccionar tokens en un mercado regulado. De hecho, llevamos un año y medio trabajando con la CNMV, (Pilot Regime Europeo) con el objetivo de obtener las licencias necesarias para crear y operar en el mercado secundario y regulado de transacción de tokens inmobiliarios. Además, vamos a incorporar en breve a un socio relevante y es un proyecto en el estamos muy ilusionados.cado.

¿Cuáles son las tendencias en innovación en el real estate?

Sin duda, la inteligencia artificial va a hacer que cambien muchas cosas en el sector inmobiliario por lo que hay que estar muy pendientes. Tambiém, la web 3.0, supone una tendencia clara en el sector y la tokenización es otro fenómeno que va a ser imparable.



¿Cómo cree que va a ser el 2024 para el sector y cuáles son sus retos?

Hay dos retos principales, uno es mantener las operaciones como hasta ahora. El otro, conseguir reactivar la inversión, aunque no creo que lo veamos en el primer semestre. Tenemos confianza en que mejore en el segundo. Existe capital que quiere invertir en nuestro país, a pesar del ruido de fondo provocado, sobre todo, por nuestros políticos, cada vez más alejados de la realidad. No debemos olvidar que estamos en un gran país, que este año ha sido el que ha recibido más turistas del mundo. Además, cada vez hay mejores profesionales en este sector y eso contribuye a atraer capital. Cuantos más proyectos y cuanto más dinero consigamos que se invierta en España, más empleo generamos y eso es bueno para nuestro país y para nuestros negocios. Es de esperar, también, que haya otros capitales que quieran salir y hacer líquidas sus inversiones de años pasados. El gran reto para este 2024, desde mi punto de vista, es incrementar la inversión y el movimiento de capitales, tratando de atraer inversores que tengan cada vez más una visión a largo plazo.

¿Cuál es la hoja de ruta del Grupo LAR para este 2024? ¿Qué objetivos se han planteado? ¿Qué cifras quieren alcanzar?

Si hablamos de vivienda, seguir con nuestra velocidad de crucero y entregar unas 1.000 viviendas al año, en el conjunto de los países en que estamos presentes. En Perú, por ejemplo, tenemos 5.600 viviendas en desarrollo; en Polonia, acabamos de crear un vehículo, conjuntamente con nuestro socio lituano, Hanner, para invertir 180 millones de euros en vivienda para venta en Varsovia. En vivienda en alquiler, esperamos retomar las inversiones.



¿Cuál es la hoja de ruta del Grupo LAR para este 2024? ¿Qué objetivos se han planteado? ¿Qué cifras quieren alcanzar?

Si hablamos de vivienda, seguir con nuestra velocidad de crucero y entregar unas 1.000 viviendas al año, en el conjunto de los países en que estamos presentes. En Perú, por ejemplo, tenemos 5.600 viviendas en desarrollo; en Polonia, acabamos de crear un vehículo, conjuntamente con nuestro socio lituano, Hanner, para invertir 180 millones de euros en vivienda para venta en Varsovia. En vivienda en alquiler, esperamos retomar las inversiones.

Ahora que hay Ministerio de vivienda, ¿qué le pedirías al Gobierno?

Yo les pediría solo una cosa, que dejen de hacer política con la vivienda. En España tenemos un problema serio de acceso a la vivienda, que no quieren o no han sido capaces de abordar con el pragmatismo que requiere, salvo en contadas excepciones como el plan Vive Madrid o Metropoli, en Barcelona. Es necesario desarrollar políticas para crear más suelo urbano residencial en las ciudades que más crecen y facilitar la inversión y no espantarla.Hace falta poner más vivienda en el mercado para satisfacer la fuerte demanda actual. Somos uno de los países de Europa que menos viviendas de obra construye por cada 1.000 habitantes. La vivienda nueva va a seguir siendo un bien escaso y no preveo ajustes de precios. La oferta debería de incrementarse.