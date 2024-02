El Gobierno activará en marzo el control de precios del alquiler

El índice de precios del alquiler estará vigente a partir de marzo, por lo que las comunidades autónomas que quieran declarar zonas tensionadas podrán solicitarlo y empezar a topar los precios del alquiler. Así lo ha asegurado la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante un almuerzo informativo en el Club Siglo XXI, que ha indicado que antes de que acabe febrero se presentará este índice que aplica a toda España, a excepción de Navarra y País Vasco.

La primera en aplicar el control de precios será Cataluña, que ya está ultimando la memoria de medidas necesarias para que el Estado pueda aprobar una zona como tensionada. De momento, la Generalitat ya tiene la lista de los 140 municipios que considera tensionados, es decir, en los que hay una elevada dificultad para acceder a la vivienda, y en los que prevé imponer el límite al precio del alquiler. Localidades en las que viven 6,2 millones de personas, un 80,6% de la población catalana, y que se concentran en el litoral catalán, especialmente el de Barcelona y Girona, en el área metropolitana y las capitales de provincia.



Para aplicar el índice, según ha explicado Rodríguez, será necesario que el gobierno regional solicite la declaración de zona tensionada y además presente una memoria de medidas.

Para elaborar este índice "hemos estado trabajando con expertos del Instituto Nacional de Estadística, de la Agencia Tributaria, del catastro, Registradores y Tasadores, entre otros para tener cifras reales y una métrica que se pueda aplicar en toda España, salvo en las comunidades autónomas con Haciendas forales", ha indicado Rodríguez, que asegura que esta medida- de topar los precios del alquiler es muy necesaria.

"Lo que no puede ser es que en Madrid, hoy, ni destinando el 100% de nuestro salario se puede pagar la renta de un alquiler. Hay pisos de dos habitaciones por 1.800 euros", ha explicado alarmada Rodríguez haciendo referencia a la subida de precios que se ha producido. La Ministra asegura que a día de hoy "el acceso a la vivienda es un problema de mayorías sociales. No puede ser que un trabajador con salario digno no pueda tener un techo".

Ley del Suelo

Además, Rodríguez ha anunciado este jueves que a lo largo del mes de marzo se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación el anteproyecto de ley para modificar el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Así lo ha trasladado la titular de Vivienda, que ha afirmado que esta modificiación dotará de "estabilidad", "certeza" y "seguridad jurídica" el desarrollo urbanístico en España. Rodriguez ha explicado que se modificará el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Un texto cuya tramitación decayó en la anterior legislatura, el anteproyecto ya fue en primera vuelta al en Consejo de Ministros en diciembre de 2022, y que ahora se volverá a activar para aprobarlo en marzo.

Defensa de la ley de vivienda

La Ministra de Vivienda se ha encargado de defender la polémica ley de vivienda. "Se ha hablado mucho, pero se conoce poco. Hay demasiado estigma y poco conocimiento sobre esta Ley", ha asegurado.

"Hemos cometido un error y es que durante muchos años con recursos públicos y con mucho esfuerzo de todos se construyeron muchas viviendas de VPO que hoy no están sirviendo a la sociedad, solo a unos pocos. Con esta ley el suelo público y los recursos públicos servirán siempre a la sociedad y se acabo que vayan a acabar al interés de unos pocos buitres", ha dejado claro la Ministra.

Rodríguez ha dejado claro que el objetivo último de este Gobierno es asegurar que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda y que el esfuerzo para pagarla no sea sea superior al 30%.