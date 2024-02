Del póker a la vivienda de lujo: el fundador de PokerStars convertirá el Palacio de Miraflores en pisos mega premium

El fundador de PokerStars apuesta por el lujo en España. Mark Scheinberg a través de su sociedad Mohari Hospitality, fundada en 2017, se posicionó como el propietario del mayor proyecto de lujo en Madrid: Canalejas.

Ahora, el empresario quiere sumar a su cartera un nuevo proyecto exclusivo. Se trata del Palacio de Miraflores. El inversor se hizo con este activo, que estaba antes en manos de Blackstone, apenas cinco meses más tarde de comprar su participación en Canalejas, y ahora se ha puesto manos a la obra para convertirlo en un nuevo icono del lujo en Madrid.

Según han explicado distintas fuentes del sector a elEconomista.es, el plan de Mohari Hospitality pasa por iniciar los procesos administrativos para un cambio en el uso del inmueble, que actualmente se destina a oficinas.

Así, se barajan dos opciones: transformarlo en un hotel de lujo o en un proyecto de branded residences, es decir, viviendas súper premium con servicios asociados a una firma hotelera. A falta de afinar números y analizar distintos estudios de viabilidad, esta última es realmente la opción que estarían analizando con más entusiasmo desde la compañía.

Para poder llevar a cabo este cambio de uso es necesaria una modificación del Plan General, por lo que será un proceso largo que durará varios años.

Mientras tanto el edificio está actualmente arrendado a la firma de coworking Spaces, que de hecho cuenta con un contrato de alquiler a largo plazo que finaliza en junio de 2027. Durante este tiempo Mohari Hospitality seguirá trabajando en maximizar los ingresos a través de este centro de coworking al mismo tiempo que gestionará el cambio de uso del inmueble.

De hecho, recientemente, la compañía ha habilitado la planta 4 del edificio, que estaba vacía, para organizar seminarios y eventos y destina cada año una cantdiad bastante elevada de inversión para mantener el activo en las mejores condiciones, ya que se trata de un edificio protegido.

Con casi 7.200 m2 sobre rasante y otros 3.000 m2 bajo rasante, el Palacio de Miraflores podría transformarse en unos años en unas 26 unidades residenciales de lujo, según calculan los expertos del sector consultados por este medio, que apunta que los planes del dueño del activo pasan por destinar la planta baja a espacios comunes y servicios exclusivos.

Apetito inversor

El atractivo de este inmueble no ha pasado desapercibido en el mundo inversor. De hecho, Mohari se ha sentado a conversar con distintos fondos y operadores que se han acercado a la sociedad con el interés de hacerse con el activo para un cambio de uso a hotel, apuntan fuentes del mercado, que apuntan que estas conversaciones no han resultado fructíferas, ya que inicialmente el activo "no se encuentra en ningún proceso ordenado de venta y la intención del propietario es mantenerlo en cartera.

Además las ofertas tampoco se acercaban a las expectativas de precio por las que Scheinberg podría estar dispuesto a vender. El empresario, a través de su sociedad, ha destinado alrededor de 70 millones de euros desde que adquirió el edificio teniendo en cuenta el dinero que pagó a su anterior propietario y la inversión realizada en capex desde entonces.

