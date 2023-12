Amancio Ortega sale de compras por España: adquiere dos hoteles de lujo en Mallorca

Amancio Ortega vuelve a comprar activos inmobiliarios en España. A través de Pontegadea, su brazo inversor, el empresario se ha hecho este verano con dos hoteles en Palma, según ha adelantado Diario de Mallorca. Concretamente, ha adquirido los dos Nobis ubicados en el caso antiguo de la ciudad.

La sociedad Genova Property Group, compañía de bienes inmuebles con sede en Estocolmo, publicó en su momento la desinversión del Concepció by Nobis y del Nobis Hotel Palma por 35 millones de euros. El grupo explicó que se trataba de dos activos que ya no eran estratégicos en el largo plazo, pero no desveló el nombre del comprador.

La discreción de Pontegadea es una de sus señas de identidad. Así, hasta la fecha se conocen operaciones por importe superior a 1.300 millones de euros este año, si bien, fuentes del sector han apuntado a este medio que se han cerrado mas adquisiciones y que el volumen sería bastante mayor, sin superar los 2.700 millones que desembolsó a lo largo del pasado ejercicio.

Esta compra supone el regreso de Ortega al sector inmobiliario Español, ya que a lo largo de este año todas sus inversiones en ladrillo han sido a nivel internacional, siendo su única compra nacional la cartera de renovables que adquirió a Repsol por 363 millones de euros. Esta ha sido, de hecho, su mayor compra pública a lo largo de este ejercicio.

Los dos hoteles boutique de lujo con los que se ha hecho Ortega fueron reposicionados años atrás. Concretamente, Nobis Concepció abrió sus puertas en 2021 con 31 habitaciones, mientras que el pasado octubre se inauguró Nobis Hotel Palma, con 37 habitaciones y el restaurante NOI, con el chef Xema Álvarez. Cuando se estrenó este último los dos inmuebles, que están alquilados a Nobis en un contrato a largo plazo, ya estaban en manos de Pontegadea.

Las operaciones del año

Este año Ortega arrancó con compras en el mercado residencial al hacerse en marzo con un edificio de 120 apartamentos de lujo en alquiler en la zona portuaria del Sur de Dublín por más de 100 millones de euros. Ese mismo mes, el fundador de Inditex cerró la compra de la antigua sede de la BBC en Londres por alrededor de 82 millones de libras (unos 93 millones de euros). El edificio, ubicado en el número 33 de Foley Street, es propiedad de Abrdán.

El dueño de enseñas como Zara o Stradivarius ha continuado este año apostando por sectores como el logístico. Asi, Pontegadea cerró en junio la compra un centro logístico de Walmart en California por casi 100 millones. Unas semanas antes también se hizo público que el empresario gallego pagó 105 millones de euros por un nave en la ciudad holandesa de Venlo, operada por DSV.