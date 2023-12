Víctor Pérez (ASG): "Trabajaremos en colaboración con un operador de referencia para Senior Living en España"

ASG Homes mira con optimismo al 2024. La compañía, que apuesta por soluciones creativas para solventar el gran problema de la falta de suelo finalista en España, cree que el precio de la vivienda se mantendrá estable o incluso subirá el próximo ejercicio. Además de su rama rasidencial, la firma que lidera Víctor Pérez, apuesta ahora por impulsar un formato novedoso en España pero consolidado en otros países como es el Senior Living y para ello busca un socio con el que ir de la mano en esta nueva estrategia de inversión.

¿Cómo ha sido el 2023, un año tan marcado por la incertidumbre global y la subida de tipos, para ASG?



Efectivamente, ha vuelto a ser un año complejo, pero período desafiante para los que nos gustan los retos. En cualquier caso, estamos muy satisfechos de cómo vamos a cerrar el ejercicio. Hemos sabido ser muy flexibles gracias a la experiencia adquirida en los últimos años. En términos operativos reales, hemos sacado adelante las promociones que teníamos previstas, los ritmos de comercialización han sido notablemente buenos y además hemos realizado nuevas adquisiciones. Se han puesto en marcha algunos proyectos que se han convertido en el paradigma del tipo de desarrollos que queremos abordar y al mismo tiempo, serán una referencia para el mercado residencial urbano.



¿Qué volumen de viviendas tienen actualmente en producción y cuántas entregas prevén que realizarán este ejercicio?



En la actualidad, en ASG Homes, contamos con 3.300 viviendas en desarrollo en 17 promociones repartidas, entre otras localizaciones, en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Salamanca, Valencia y Alicante. En cuando a entregas este 2023, terminaremos el año con 600 viviendas entregadas, en línea con las 600 entregadas en 2022.



¿Han detectado una caída de la demanda en compra por la subida de tipos?



No tanto. Nuestras ventas han seguido el ritmo previsto y mantenemos el foco en la comercialización de las viviendas que tenemos en promoción y que avanzan a muy buen ritmo. Nuestro negocio se vio beneficiado por el cliente inversor o de reposición que se ve menos impactado por la subida de tipos y el ahorro aun embolsado en manos de las familias.



¿Han notado diferencia entre los mercados más urbanos y la costa?



stos mercados siempre han tenido ritmos diferentes. La segunda vivienda está más expuesta a las crisis porque no es una primera necesidad, pero en nuestro caso, si bien tenemos varios proyectos en zonas costeras son, por ubicación y concepto, más destinados a primera residencia y demanda internacional.



¿Cómo esperan que evolucione el precio de la vivienda nueva el próximo año?



En línea con lo experimentado en 2022 y 2023, y pese a lo que cabría pensar, la vivienda en términos generales mantendrá precios o incluso los subirá ligeramente. Como siempre esto no puede generalizarse, pero a medida que la demanda sigue estando insatisfecha el precio no va a bajar. Se verán bajadas puntuales en tipologías menos atractivas, así como zonas concretas, vivienda con mucha antigüedad y perfil de comprador con menos recursos. Lo anterior es resultado de la actual coyuntura, y a la vista del volumen de producción de vivienda nueva frente a la demanda, no esperamos bajadas de precios.



El pasado ejercicio lanzaron una nueva línea de negocio enfocada en el Senior Living. ¿Han avanzado en este mercado? ¿Qué retos se encuentran a la hora de desarrollar este tipo de activos en España?



Es un sector incipiente en España, en el que faltan operadores especializados, y aspiramos a capitalizar y aprovechar su crecimiento futuro. Por eso hemos reforzado el equipo con la creación de una nueva área, que nos va a permitir profundizar en el sector de Silver Living o Senior Living.

El mercado español disfruta de sólidos fundamentales a largo plazo que impulsarán la demanda de este tipo de activos: el envejecimiento de la población, la creciente proporción de jubilados y el continuo aumento de la esperanza de vida, hacen de Senior Living una de las clases de activos con mayor potencial de crecimiento dentro del sector inmobiliario en el mercado español. Para aprovechar el crecimiento de la demanda analizamos las oportunidades de mercado, tanto en la adquisición de suelos como de inmuebles susceptibles de ser reconvertidos para prestar los servicios y equipamientos propios de los desarrollos Senior Living.



¿Qué inversión tienen prevista para este negocio? ¿Van de la mano de algún socio operador o inversor?



El objetivo es desarrollar la inversión mediante un vehículo con capital internacional. Como hacemos en todos los proyectos los planteamos de forma muy flexible y adaptaremos la fórmula de inversión al proyecto. ASG Homes como Manager del vehículo y socio en España, y en colaboración con un operador de referencia en España. Todo lo anterior está en el proceso de lanzamiento y constitución del vehículo.



¿Qué diferencia existe entre el Senior Living y las residencias de mayores que ya están operativas en España?



Las tendencias demográficas están evolucionando: cada vez vivimos más años y más activos. La población, ahora, envejece de forma saludable y no necesita asistencia médica, que es lo que habitualmente ofrecen las residencias de mayores. Más enfocadas a acompañar a personas demandantes de necesidades especiales y asistidas. El caso del senior living o silver living, es diferente, en cuanto a que son espacios destinados a personas mayores de 55-60 años, con total independencia, en el que el usuario tiene su área privada, pero vive en comunidad y de forma autónoma. Se ve beneficiado de un abanico de servicios que ofrece el complejo, asi como otros bajo demanda, que complementan sus necesidades y aspiraciones de confort.



¿Están abiertos a apostar por otras tipologías de activos? ¿Prevén entrar en nuevos mercados (nuevos tipos de activos y nuevas ubicaciones)?



Nos gusta ser creativos a la hora de emprender proyectos. Lo hemos demostrado en nuestra casi una década de experiencia desarrollando proyectos residenciales o living en España. Si tuviera que buscar denominadores comunes diría que aspiramos a generar valor sostenible y a largo plazo para nuestros socios y queremos contribuir activamente a dar solución al problema de la oferta de vivienda en España. Vemos que podemos aportar más en proyectos en el centro de las ciudades, normalmente de reconversión o rehabilitación y es ahí donde queremos enfocarnos ahora mismo. No rechazaremos oportunidades de nuevos grandes desarrollos como tenemos algunos en el norte de Madrid o en Sevilla, pero la falta de suelo es un problema claro y para abordarlo somos los promotores los que debemos ser creativos.



¿Cómo evoluciona su negocio de Build to Rent y qué expectativas tienen para el próximo ejercicio?



En España hay una falta de oferta de vivienda de obra nueva en alquiler importante, y hay que volcar al parque de vivienda de alquiler producto nuevo, de calidad, con muchos equipamientos. Tenemos un proyecto en Sevilla y otro en Madrid que estamos a punto de entregar en 2024, y exploramos otras oportunidades.



¿En qué se diferencia su producto de alquiler del resto de oferta de obra nueva?



El elemento diferenciador es que son proyectos diseñados específicamente para vivienda en alquiler, bien por tamaños y distribuciones, así como en materiales y acabados que minimizarán su coste de mantenimiento. Es un producto que compite por calidad. Nosotros no competimos en precio, porque siempre habrá alguien que pueda hacerlo más barato que tú.



¿A qué perfil de inquilino van enfocados los proyectos que van a desarrollar de alquiler?



Nuestro inquilino tipo es un profesional con un nivel socioeconómico medio, que busca una solución habitacional a corto plazo y estabilidad durante un tiempo de 2 a 3 años.



¿Está la compañía en una posición de compra de suelo? ¿Cómo han evolucionado los precios en este mercado?



Estamos en constante búsqueda de oportunidades para comprar suelo, así como en operaciones de rehabilitación, cambio de uso y reposicionamiento. Somos expertos en este tipo de proyectos. Lo hemos hecho en Fuencarral 77, en Residencial Elcano y lo estamos haciendo en Marqués de Ahumada, los tres en Madrid. Pero la capital no es la única ciudad en la que miramos este tipo de actuaciones. Hay capitales de provincia muy activas y con fundamentales muy atractivas para nuestros inversores, así como zonas referenciadas a la costa mediterránea.



¿Cuánto ha invertido la compañía en 2023 y cuanto espera invertir en 2024 en suelo?



No puedo desglosar exactamente cómo hemos invertido, pero si puedo comentar que entre compras de suelo y desarrollo de proyectos la inversión total gestionada por ASG Homes en 2023 superó los 51 millones de euros.



¿Cómo valoran que se haya creado un ministerio de Vivienda?



Es importante, porque en España la tensión de acceso a la vivienda en muchas ubicaciones sigue vigente. Una situación que afecta a miles de personas en nuestro país. Confiamos en que el Ministerio sepa interpretar y potenciar todos los ángulos posibles de colaboración público-privada como uno de los grandes ejes sobre el que debería pivotar la solución al problema de la vivienda en España.



¿Cuál es el principal reto que tienen por delante el próximo ejercicio?



Creo que son varios, pero destacaría la necesidad de una mayor colaboración público-privada, agilizar la liberalización de suelo, la reducción de los plazos administrativos en la gestión del suelo y la concesión de licencias, asi como facilitar el cambio de uso de edificios. Si trabajamos en estas vías, la capacidad de los operadores del mercado de poner en el mercado vivienda nueva crecería exponencialmente lo que acercaría la solución.



¿Qué previsiones tienen para 2024?



Si bien los fundamentales económicos en España siguen siendo buenos, hay cierta incertidumbre sobre cómo puede comportarse la economía una vez que los presupuestos generales del Estado han sido prorrogados y se prevén cambios en la fiscalidad que no sabemos cómo afectarán al consumo. Por otra parte, son positivas las previsiones de que el precio del dinero se va a mantener o al menos no subiría más, y el hecho de que la banca española ha mantenido unos costes de financiación muy competitivos a la vista del entorno europeo. En un entorno de mayor certidumbre sería lógico esperar un repunte en la confianza del consumidor que afecte positivamente al sector. En nuestro caso, somos optimistas con el negocio en tanto y en cuanto los proyectos en marcha están siendo muy bien acogidos por los clientes y nuestra tipología de vivienda no se ve afectada por la inflación o una situación económica menos estable. En cuando al ritmo de entregas, todos los indicios nos llevan a pensar que no se van a alterar los planes. La oferta de financiación bancaria y/o subrogación al comprador final se está manteniendo a tipos muy competitivos, aunque con un análisis del cliente más exigente.