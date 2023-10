Elix doblará su cartera de viviendas y alcanzará los 1.300 millones bajo gestión en 2025

La gestora de activos inmobiliarios Elix espera cerrar el año a lo grande. La firma se encuentra actualmente trabajando en distintos procesos de captación de capital que le permitirán más que duplicar su cartera de activos en gestión, alcanzando los 1.300 millones de euros en 2025.

"Actualmente contamos con una cartera de inmuebles en gestión por valor de 750 millones de euros, pero estamos ultimando varios proyectos con distintos inversores para levantar capital que nos darán capacidad para seguir invirtiendo y alcanzar ese volumen, lo que nos llevará a gestionar alrededor de 4.000 unidades residenciales", explica en una entrevista a elEconomista.es Teresa Marzo, CEO de la compañía.

En este encuentro le acompañan los fundadores de la firma, Jaime Lacasa y Jorge Benjumeda, que lanzaron la compañía en 2003. Empezaron en Barcelona rehabilitando edificios para después vender de forma unitaria las viviendas, en 2014 dieron el salto a Madrid y ahora se codean con los grandes inversores institucionales del mundo. En 2017 "lanzamos nuestro primer vehículo de la mano de KKR y AltamarCam", explica Lacasa, que señala que esta cartera se vendió en 2021 a Allianz RE (ahora Pimco). "Nosotros nos mantenemos como gestores de la misma con un contrato a seis años", apunta el directivo, que asegura que están trabajando ya en otro vehículo de perfil Value Added que cuenta con un objetivo de inversión de entre 160 y 200 millones de euros.

Además, "contamos con otras dos iniciativas nuevas para invertir en residencial, siempre con estrategias que son compatibles para evitar conflictos de interés entre los distintos programas de cada inversor. Nos preocupamos y esforzamos por atraer inversores institucionales de diferentes perfiles", detalla Lacasa. Además, hace casi un año Elix selló un acuerdo con CBRE Investment Management para impulsar una cartera de unas 1.200 viviendas de alquiler asequibles y sostenibles en nuestro país.

"En el primer año de este vehículo hemos logrado adquirir cuatro activos que suman unas 400 unidades residenciales, que prácticamente es el 30% del volumen total previsto", explica Marzo, que asegura que "el residencial asequible en alquiler es claramente el caballo ganador, ya que existe un desajuste enorme entre oferta y demanda y eso lleva a que cuando sacas al mercado producto bueno en alquiler a unos precios asequibles tienes una ocupación total".

Benjumeda apunta que no es un momento fácil para el cierre de transacciones. "La subida de tipos de interés ha producido una paralización casi total de las operaciones porque las expectativas del comprador y vendedor no están alineadas". El directivo detalla que en el caso del sector residencial "la demanda es tal que los precios no bajan porque el vendedor ve que tiene opciones de vender al precio deseado".

Pese a la buena inercia del sector, la realidad es que "hay una ralentización que al final tiene que ser la antesala de un cierto ajuste. Pero la realidad es que en Madrid con la demanda que hay y con la falta de oferta no sabemos cuándo va a llegar ese momento y lo cierto es que cerrar operaciones cuesta. Pese a ello, nosotros hemos logrado cerrar varias operaciones para distintos vehículos", explica Benjumeda.

Pese a la situación de incertidumbre de los últimos meses el directivo asegura que la competencia en el mercado no decae. "En el caso de los edificios para rehabilitar, un segmento en el que están muy activos los family office, no ha caído la competencia. Este perfil de inversores no depende de las decisiones de un comité, ni de levantar capital. Tienen unos criterios de inversión distintos y compran a muy largo plazo", destaca.

Por otro lado, "en el caso del institucional, hay tanto dinero levantado que tampoco se nota, pero creemos que en un tiempo si se dejarán ver los efectos de que se haya frenado la captación de capital", apunta Benjumeda. El directivo pone en valor la estructura de Elix de cara a trabajar con estos inversores, ya que "les ofrecemos una gestión 360 al ser capaces de detectar oportunidades, y gestionarlas con nuestros equipos de asset management, property management y corporativo".

Coinversión con 'family office'

Además de los acuerdos con institucionales, Elix también trabaja de forma mas residual para inversores particulares y family office con los que coinvierte al 15-20%. Ahora cuentan con "cuatro proyectos de reposicionamiento en los que intentaremos aplicar el uso de los fondos europeos". Con esto "logramos no perder oportunidades que creemos que son interesantes y no encajan en los planes de inversión de los institucionales con los que trabajamos", explica Marzo.