Estos son los mejores países en los que comprar vivienda para invertir

¿Comprarías una casa en el extranjero si pudieras? ¿Y como inversión? Negocio como Airbnb han abierto la posibilidad de la compra de viviendas en el extranjero para explotar como alojamiento. Muchas veces es un proceso complejo, pero conocer las vicisitudes de cada país siempre es una oportunidad.

Hace poco, por ejemplo, recogíamos que en Japón existe un excedente de casa rurales que se venden por menos de 50.000 dólares, o las noticias que llegan de la Italia rural, una situación en cierto modo similar a la de España.

El reconocido blog sobre inversión en el extranjero Live and Invest Overseas presenta cada año un ranking de cuáles son los mejores países del momento. Este año destaca por estar plagado de países de América Latina y no aparecer ninguno de Asia, donde los precios han subido con fuerza.

Sur de Italia

El sur de Italia, particularmente Sicilia y Abruzzo, ofrece propiedades sorprendentemente asequibles, según el portal. En Sicilia, algunos pueblos ofrecen casas por tan solo 1 euro, con la condición de que se renueven. Aunque estas propiedades requieren inversiones significativas en renovación, representan una oportunidad única para adquirir casas tradicionales italianas a precios muy bajos.

Ecuador

Ecuador, especialmente ciudades como Salinas y Cuenca, ofrece propiedades a precios bajos. Salinas es conocida por su clima cálido y playas, mientras que Cuenca es famosa por su arquitectura colonial y su comunidad de expatriados. Ambas ciudades ofrecen oportunidades para una vida tranquila o para invertir en propiedades de alquiler. La situación en el país ha hecho que sus ya de por sí precios asequibles bajen aún más.

Colombia

Colombia, con ciudades como Cali y Medellín, ofrece oportunidades de inversión en bienes raíces a precios asequibles, aunque los precios han ido subiendo con fuerza en los últimos años.

Brasil

Brasil, con lugares como Itamaracá y Vila Velha, ofrece propiedades frente a la playa a precios accesibles. Itamaracá es conocida por sus playas suaves y aguas turquesas, y Vila Velha, por ser una ciudad relajada rodeada de bosques tropicales y montañas verdes, es ideal para aquellos que buscan tranquilidad y belleza natural.

Paraguay

Paraguay, especialmente en su capital, Asunción, ofrece bienes inmuebles a precios bajos y un estilo de vida tranquilo y relajado. Conocido por su hospitalidad y clima subtropical, Paraguay es una opción atractiva para aquellos que buscan vivir de manera asequible en un país seguro y estable.

Uruguay

Uruguay, con ciudades como Montevideo y Punta del Este, ofrece oportunidades de inversión en casas unifamiliares en un país conocido por su estabilidad y alto nivel de vida en la región. Montevideo es moderna y cosmopolita, mientras que Punta del Este es un balneario de lujo con alta demanda de alquileres vacacionales.

Argentina

Argentina, debido a su situación actual, ofrece diversidad y oportunidades de inversión en bienes raíces. Buenos Aires y Córdoba, ciudad universitaria con una población joven, son las que se recomiendan para inversiones en propiedades de alquiler.