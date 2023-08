El 38% de los jóvenes con hasta 24 años se plantea comprar una vivienda en los próximos cinco años

El 38% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se plantea adquirir una vivienda en los próximos cinco años, según el portal inmobiliario Fotocasa. Esta cifra ha crecido respecto al 32% que lo señalaba en la encuesta anterior.

Así se desprende del último informe del portal Fotocasa 'Radiografía del mercado de la vivienda en 2023', publicado este miércoles, y en el que se expone que el 21% de los españoles tiene intención de comprar una vivienda en los próximos cinco años, un punto menos que en agosto de 2022, mientras que el 50% no tiene intención de adquirir ningún inmueble, lo que supone un incremento de tres puntos porcentuales.

De los que se plantean comprar vivienda, el 7% quiere hacerlo antes de dos ejercicios, un punto menos que en 2022, mientras que el 14% desea comprar entre dos y cinco años, idéntica cifra a la del pasado ejercicio.

"Podríamos decir que la intención de compra se mantiene estable, ya que, en comparación con el anterior semestre, solo hay una variación de un punto porcentual. Es necesario resaltar que donde se produce ese descenso es en el corto plazo, por lo que se relaciona directamente con el nuevo escenario de altos tipos de interés y con la esperanza de que se estabilicen en niveles atractivos en los próximos años", explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

A lo largo del 2023, en el mercado de compraventa ha habido un 14% de españoles que, o bien han comprado una vivienda, o bien lo han intentado, aunque no lo hayan conseguido. Es una cifra ligeramente inferior a la de 2022 cuando el porcentaje se situaba en el 16% de compradores. No obstante, en 2023 hay un 86% de españoles que no han mostrado interés por adquirir una vivienda en propiedad.

Edades

Por edades, son los jóvenes los que muestran más ganas de comprar una vivienda, ya que el 38% de los que tienen entre 18 y 24 años se plantea adquirir una vivienda en los próximos cinco años. Esta cifra, además, es muy superior al 32% registrado en la encuesta anterior.

Esta tendencia, sin embargo, es la opuesta entre los particulares que oscilan entre los 25 y los 34 años. En su caso, hoy es el 38% el que tiene intención de comprar a cinco años vista, cuando en la anterior muestra el porcentaje era del 43%. Si se vira la mirada hacia el siguiente tramo, que abarca entre los 35 y los 44 años, la intención de compra en los próximos cinco años es ya menor, aunque se mantiene estable respecto al estudio anterior, quedándose en el 24%.

Entre los particulares que tienen entre 45 y 54 años esta cifra desciende algo más, del 18% al 16%, y entre los mayores de 55 y los 75 años esta intención se fija en el 11%.

El perfil más frecuente de quien quiere comprar una vivienda es una mujer de unos 39 años y con una situación económica "acomodada" y con pareja.

Por territorios, el 19% de quienes quieren comprar se encuentra en Andalucía, el 15% en Cataluña y el 14% en Madrid.

Preguntados por los motivos que les llevan a posponer la compra, el principal argumento es la carencia del suficiente dinero ahorrado para ello (31%), porque su situación económica y/o laboral no se lo permite (29%), porque tienen otras prioridades o gastos (23%) o porque los precios actuales son muy elevados (22%).

