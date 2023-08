La edad de emancipación supera por primera vez los 30 años

La edad de emancipación en España ha superado por primera vez desde que hay registros los 30 años de edad. Según el último observatorio de emancipación realizado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), en el segundo semestre de 2022, los jóvenes, de media, no pudieron independizarse antes de los 30,3 años, lo que quiere decir que, según los estudios generales, esta edad ya no es considerada como persona joven.

No es la primera vez, eso sí, que la edad en la que los jóvenes se van de casa de sus padres es 30 o superior. De hecho, ya lo era en los hombres, pero el último semestre de 2022 se confirmó la tendencia al alza, y la media de ambos ya superó este techo que aún estaba por destruir.

Con estos números, España supera a Italia (29,9 años con los datos de 2021) pero sin llegar a los 33,6 años de Portugal. Esto condiciona su vida y las facilidades para formar una familia, en un momento en el que la tasa de natalidad española está en mínimos. Nuestro país ostenta el segundo peor dato respecto al resto de países de la UE, tan solo por delante de Malta.

Pérdida de poder adquisitivo

Ya no les basta a los jóvenes con tener un empleo para poder independizarse. Esta generación debe de gastar el 83,7% de su sueldo en tan solo poder pagar el alquiler.

Todo ese dinero, en concreto 763 euros, tienen que gastar los jóvenes de media para poder emanciparse de su familia, pero también de sus compañeros de piso. Porque el compartir vivienda es cada vez un recurso más habitual de esta generación ante la imposibilidad de poder permitirse irse solos. Uno de cada tres jóvenes realiza esta práctica, y eso que su salario ha subido un 4,6%, situándose en 13.079,19 euros netos anuales de media.

Pero los niveles de los alquileres también han crecido, y lo han hecho por encima de los salarios. Un 7,55%, lo que hace que, de media, un alquiler cueste 912 euros. Si a eso le sumamos los al menos 141 euros de gastos fijos, como los recibos de agua, luz, gas, etc., supondrían alrededor de 1.053 euros, o lo que es lo mismo, el 96,6% del sueldo total.

Si recogemos la cifra dada anteriormente de 13.079 euros anuales como el salario medio de los jóvenes (1.089 euros al mes), solo quedarían 36,93 euros para hacer la compra, gastar en ocio, en ropa, etc. Unos números que no salen, ya que la recomendación de los estudios es que el precio del alquiler no debería ser superior al 30% del salario de una persona, mientras que prácticamente por ese precio en el mercado actual solo podemos encontrar habitaciones. El promedio de estas se encuentra sobre el 26% del salario de los jóvenes, o lo que es lo mismo, 282,19 euros.

La compra de vivienda tampoco es una opción, ya que la entrada de un piso equivale a 3,8 años de su sueldo. Esto, sumado a los altos niveles del euríbor, hace que hipotecarse consuma más salario que el propio alquiler. Una situación que desde del CJE creen que se debe a "una huida hacia delante, ya que las políticas de juventud no entran a solucionar los problemas estructurales", dice su vicepresidente, Juan Antonio Báez.