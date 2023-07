Vivienda inversa, la solución para hacer líquido un patrimonio

Muchas personas cuando se jubilan se enfrentan a una situación donde termina su vida laboral y sus ingresos se reducen, pero no siempre disminuyen sus necesidades, es más, en la mayoría de los casos lo que sucede es que su nivel de vida se ve mermado. Tiene un patrimonio que es su vivienda, pero no puede hacerlo líquido de forma inmediata si necesita el dinero.

"En España hay más de 9 millones de personas mayores de 65 años, que representan casi el 20% de la población. En 2040, esta cifra habrá crecido un 50% y las personas mayores de 65 años serán más de 14 millones, lo que representará casi el 29% de la población española. El 90% de ellos tienen una vivienda en propiedad, en la que han invertido el 85% del ahorro generado a lo largo de su vida. El único ingreso del 70% de los mayores de 65 años es la pensión del Estado, que en el 65% de los casos es inferior a 1.300 euros al mes", explica Enrique Isidro, vicepresidente ejecutivo de Inversa Prime Socimi.

"Cuando disminuyen los ingresos debido a la jubilación y en un contexto de precariedad e incertidumbre del Sistema Nacional de Pensiones, las personas mayores necesitan liquidez para afrontar sus necesidades o, simplemente, mejorar su calidad de vida. A pesar de disponer de un patrimonio inmobiliario, al tratarse de la vivienda habitual, no tienen capacidad de hacerlo líquido y utilizarlo para mejorar su situación económica. Por ello nace Inversa Prime", añade el directivo.

Esta socimi comercializa un producto de licuación del ahorro inmobiliario conocido como vivienda inversa, con un mercado de alrededor de 4.000 millones de euros en países como Francia o Reino Unido. Su finalidad es dotar a las personas mayores de la liquidez que necesitan para llegar a fin de mes o para mejorar su calidad de vida, entre otras cosas.

"La vivienda inversa consiste en la transmisión de la propiedad y, en unidad de acto, con la firma de un contrato de alquiler vitalicio. De esta forma, el propietario recibe la liquidez que necesita y se convierte en inquilino vitalicio sin abandonar su casa. El vendedor recibe el importe íntegro de la venta, salvo una retención equivalente al alquiler mensual para una esperanza de vida estimada. Si por defunción o voluntad propia libera la vivienda antes del plazo estimado, el vendedor o sus herederos recibirían el equivalente al importe retenido y no consumido", afirma Enrique Isidro. "

Si por el contrario, supera la esperanza de vida estimada, no tiene que abandonar la vivienda en ningún momento y se puede quedar en ella abonando solo los gastos de comunidad, En ese sentido la vivienda inversa es un producto justo, equilibrado y sobre todo es un producto flexible. No olvidemos que nos estamos dirigiendo a un segmento de la población mayor que las decisiones suelen venir siempre por causa sobrevenidas y tomar hoy una decisión que no tenga retorno puede ser complejo o forzado. La vivienda inversa es totalmente flexible", añade.

Hay diferencias entre la venta de la nuda propiedad y la hipoteca inversa como dos de los productos que se dirigen a un mismo público objetivo como la vivienda inversa. "Inversa Prime es una socimi, luego es un inversor institucional, profesionalizado, cotizado y auditado, con todo lo que implica en términos de seguridad y transparencia, frente a un pequeño inversor particular en nuda propiedad", explica el responsable.

"Además, en el supuesto de que libere la vivienda antes de tiempo, con la vivienda inversa se recibe una compensación que no existe en el caso de la nuda propiedad. y en cuanto a la hipoteca Inversa, no se trata de un producto de licuación patrimonial, sino de una financiación por un importe reducido y con unos tipos de interés alto, que se va capitalizando año a año durante la vida del crédito. La ventaja de este producto, en principio, es que no se pierde la propiedad, pero la realidad es que en la mayoría de los casos, cuando fallece el propietario, los herederos no tienen capacidad para hacer frente al principal más los intereses del crédito", apunta Enrique Isidro, quien asegura que "solo la vivienda inversa tiene oferta institucional entre todos los productos que suponen una monetización de la vivienda (la oferta de la hipoteca inversa también es institucional, pero no es una monetización del ahorro invertido en la vivienda, sino un crédito con la vivienda como garantía).

A cierre del primer trimestre, Inversa Prime tenía en cartera 245 activos con una inversión acumulada de más de 115 millones de euros. Además, la compañía repartirá por primera vez este año un dividendo con a 2022 gracias a las plusvalías generadas por la rotación de activos, una tendencia que se acelerará en próximos ejercicios. En lo que va de año se han vendido doce activos y otros ocho están en proceso de cierre, mientras que hasta 2022 solo se habían rotado seis viviendas.