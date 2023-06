Qué es el 'flipping inmobiliario' y cómo puede ayudarte a revalorizar tu piso

El denominado 'flipping inmobiliario' es una de las nuevas y populares formas de inversión en España. Este método procede del otro lado del Atlántico, y muchos españoles ya optan por él. Básicamente consiste en adquirir viviendas baratas, reformarlas y venderlas a un precio más elevado. Es por tanto una forma de inversión para obtener ganancias.

"El 'flipping inmobiliario' o 'house flipping' es un término que viene directamente desde Estados Unidos para referirse a la compra de una vivienda con el objetivo de renovarla y venderla rápidamente a un precio superior. En definitiva, es comprar barato para alquilarlo o venderlo y, así, obtener ganancias. Aunque este término se aplica sobre todo tipo de inmuebles, el flipping inmobiliario en España se ha vuelto especialmente popular en el ámbito residencial. Aunque esto ya se hacía en los años 60 en España, mi abuelo ya lo hacia, aunque no se llamaba así pero era comprar una vivienda para reformarla y colocarla en el mercado sacando un buen margen", explica el consejero del family office Adapta Socios, Carlos Baños.

El 'flipping inmobiliario' se puso de moda ya a finales de 2022, con personas famosas apuntándose a la tendencia. Leonardo Di Caprio, por ejemplo, reformó una mansión que tenia en Malibú para venderla, mientras que Diana Keaton se hizo experta en reformas, publicando algún libro sobre el tema. "Se puso de moda porque hay mucha demanda para comprar vivienda en el centro de las ciudades. Si nos centramos en Madrid, el parque inmobiliario residencial está muy obsoleto y las casas no resultan atractivas para el comprador, necesitan una reforma", explica Baños.

¿Un negocio lucrativo?

El 'house flipping' resultará lucrativo mientras se compre a un precio bajo y se venda a un precio superior al coste de la reforma. Para que esto suceda, el inversor debe adquirir la casa a un precio inferior al del mercado, algo que sucede cuando la vivienda está muy deteriorada, o bien si el dueño necesita deshacerse de ella urgentemente. Entonces, después de comprarla tiene que realizar las mejoras que considere oportunas para lograr la máxima rentabilidad, ya sea para su venta o el alquiler.

"En un proceso de 'house flipping' en el que no vayas a sacar una rentabilidad del 20% sobre ventas, yo aconsejo no meterse porque te puedes encontrar con sorpresas, ya que no siempre se conoce el estado de las viviendas y puede haber instalaciones muy defectuosas, por lo que tienes que tener muy buen margen, porque siempre se supera lo estimado en capex (gastos en capital)", continúa diciendo Baños.

Adapta Socios creó una nueva línea de negocio para reformar viviendas. "Estamos ofreciendo a nuestros inversores el modelo de 'house flipping' y para ello hemos llegado a un acuerdo con un fondo de inversión, y desarrollar así esta línea de negocios de reformas de viviendas. Es un producto que interesa en el mercado. Nos centramos en Madrid porque es un mercado muy liquido, al final siempre se acaba vendiendo el producto. Además vamos a contar con nuestra propia empresa de reformas para ayudar a la gente a tener la casa de sus sueños y hacer la reforma integral que necesiten. Está claro que el 'house flipping' ha venido para quedarse", afirma Baños.

Útil para períodos de inflación elevada

Si bien el mercado residencial ha pasado recientemente por variados escenarios, varios expertos aseguran que una inflación alta, especialmente aquella que estuvo por encima del 10% durante varios meses como se tuvo en verano de 2022, hace también atractivo a este sector inmobiliario de bienes tangibles, debido su protección natural contra la inflación. Se debe señalar que el valor refugio en estos activos no se debe solo a esa subida del precio. También ocurre gracias a la rentabilidad que suele ofrecer en el mercado de alquiler.

"En épocas inflacionistas la vivienda es un valor refugio y sobre todo a largo plazo es un valor seguro. El mercado inmobiliario a largo plazo nunca baja, siempre va a más y hay un ejemplo claro que siempre pongo. Si miramos el bono italiano ha subido y te da el 4,5%, pero con el bono italiano un millón de euros dentro de 10 años te va a valer lo mismo, un millón de euros. Sin embargo, con respecto a una vivienda de un millón de euros que te va a dar entre el 4,5% o el 5% dentro de 10 años, la misma se habrá revalorizado y va a valer más. Valdrá un millón y medio de euros, y ahí tienes la plusvalía latente con el paso del tiempo. El mercado inmobiliario a largo plazo nunca baja", resalta finalmente Carlos Baños.