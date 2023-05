Avanza Credit espera un crecimiento del 40% este año por el impulso de los fondos europeos

Avanza Credit, el área de financiación a comunidades de propietarios de Deutsche Bank, espera crecer entorno a un 40% este año gracias al impulso de los fondos Next Generation.

La compañía, que lidera el mercado de la financiación a proyectos de eficiencia energética y accesibilidad, ha sido de hecho la primera entidad que ha financiado un proyecto ya autorizado de los fondos europeos. Así lo explica a elEconomista.es Jorge Sáenz de Miera, director de Avanza Credit, que apunta que el crecimiento de la compañía "será exponencial una vez se empiecen a ver autorizaciones masivas de los fondos".

"Nosotros tenemos ya una cartera muy importante de operaciones, algunas de gran calado, que están esperando a que se autoricen los fondos para formalizar una financiación e iniciar un proyecto", apunta el directivo. La primera, que se cerró en febrero, ha sido un proyecto en A Coruña que se ha financiado a diez años. Se trata de un edificio de 24 plantas que va a lograr un ahorro energético del 60%.

La llegada de los fondos europeos supondrá un impulso para Avanza Credit, pero la realidad es que la compañía acumula una década de crecimientos de doble dígito. "Sin ir más lejos, el pasado ejercicio cerramos con un incremento del 30%", explica Sáenz de Miera.

La compañía entró en el sector de la financiación indirecta hace 25 años. "Empezamos con el mercado automovilístico, pero enseguida dimos el salto a las comunidades de propietarios y lo hicimos mediante alianzas con las empresas de ascensores, ya que ellos si habían detectado una demanda de financiación en este nicho que nos llevó a entrar en accesibilidad".

El experto apunta que hasta ese momento las obras "se hacían a través de derramas, ya que las comunidades nunca han sido demandantes de financiación para la banca, de hecho, a día de hoy, las entidades no tienen productos de financiación bien establecidos y bien instrumentados para ellos".

Ahora, además de la accesibilidad, la rehabilitación está en boga gracias a los fondos europeos. "Nosotros ofrecemos financiaciones al 100% y trabajamos con tipos de entre el 5,5-6,5%. De media, financiamos a ocho años. Nuestro plazo máximo estándar son 10 años, pero para los Next Gen se amplía a 15 años", apunta Sáenz de Miera.

El directivo destaca las ventajas de esta nueva inyección de capital, ya que las ayudas de antes podían llegar al 50% y ahora llegan hasta el 80%. "Además, está la ventaja fiscal. Si esta ayuda se la imputara a los propietarios les haría un daño en la renta muy importante, pero con los Next Gen están exentos. La parte no exenta es deducible hasta en tres años y además es deducible de la cuota, no de la base", detalla.