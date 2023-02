TikTok es la red revelación de este año en el sector inmobiliario

En España, 29 millones de españoles ya usan de forma activa las redes sociales, pasando una media de 2 horas al día en ellas. El sector inmobiliario ha sido siempre muy tradicional, pero en los últimos años ha entrado de lleno en las nuevas tecnologías y se ha hecho más digital. El 45% de la población mundial utiliza las redes sociales. ¿Qué redes son las preferidas por el sector inmobiliario?

Según el II Barómetro que realiza la agencia Smart Real Estate para saber cómo las empresas del sector están usando las redes sociales con una encuesta a más de 200 empresas, linkedin es la red favorita en el inmobiliario. "Un año más todas las empresas coinciden con un 98% de votos que LinkedIn es la red preferida por el sector. Youtube este año escala alguna posición por encima de Instagram que sigue siendo una de las redes más usadas. De hecho, fuera del sector, Instagram es la red que más ha crecido en los últimos años. En una tercera posición se queda Facebook que ha bajado año tras año y la que queda más atrás es Twitter, una red que al principio era de las favoritas, pero ha ido decayendo. Sin embargo, TikTok ha sido la gran sorpresa abriéndose camino en el sector inmobiliario", apunta Virginia Fernández, CEO de la agencia Smart Real Estate

Metrovacesa siempre ha hecho una apuesta firme por la innovación y ha sido la primera en entrar en el metaverso. "El consumidor ha hecho un cambio radical y se ha vuelto más digital. Los contenidos que consume son interactivos y tenemos que establecer un nuevo canal con él. En Metrovacesa, nos basamos en marketing de influencia, en la hiperpersonalización de contenidos y también trabajamos en el metaverso. Estamos presentes en todas las redes porque cada red te aporta unos objetivos. LinkedIn es la red corporativa por excelencia para establecer lazos profesionales con el sector principal, Facebook e Instagram son expositores comerciales y aspiracionales, pero también estudiamos nuevas aperturas como TikTok", asegura Silvia Díaz, responsable de Marketing y Comunicación en Metrovacesa.

Aedas Homes es una de las promotoras más jóvenes en el mercado, y aun así, son líderes en cuanto a volumen total de personas que la siguen en redes (120.000 seguidores). "Para Aedas Homes las redes es un canal de contacto con la sociedad ya que podemos vivir sin redes sociales para vender viviendas, porque contamos con la página web y los puntos de venta, y también tenemos un canal de relación con los clientes, a través de nuestra área privada, por lo que al final las redes son un canal de contacto con la sociedad y eso es clave. Si no estás en redes sociales no existes", asegura Eduardo Noya, Social Media Manager de Aedas Homes.

La promotora Culmia lanzó sus redes sociales en 2021 para captar mucha comunidad y dar visibilidad a la marca y al producto. "En 2022 hemos practicado el marketing de influencia con acciones como Casa Decor o CulmiaFest, un ciclo de conciertos, para conectar de forma significativa y emocional con los clientes y en 2023 vamos a seguir en esta línea. De todas las redes, Linkedin funciona muy bien no solo a nivel corporativo, mostrando hitos de la marca y dando visibilidad a las promociones, también sirve para hablar de las personas que hay detrás de la marca. Y a nivel producto TikTok e Instagram por sus formatos nos funcionan muy bien porque crean sorpresa. En noviembre lanzamos TikTok y ha sido un éxito con 900 seguidores. El éxito reside en que la estrategia es muy humana, no solo para dar a conocer el producto: la vivienda, sino también para hablar de tips de mejora de experiencia del hogar, porque al final se trata de llegar a todo el público, no solo al que quiere comprar vivienda", afirma Lucia Aldeanueva, responsable de marketing y comunicación de Culmia.

Los expertos en redes coinciden que el presupuesto es la gran barrera de entrada en redes. "Según el II Barómetro, la mayoría de las empresas apuntan que la gran barrera es el presupuesto. Se necesita una inversión para tener un contenido y una buena estrategia en redes. Si no es así, no se debe entrar. Toda estrategia orgánica debe ir acompañada de un presupuesto. Se tiene que crear un post, una campaña, etc.", explica Virginia Fernández.

Las promotoras empiezan a usar TikTok y los que no están ya lo están estudiando como Aedas Homes y Metrovacesa. "TikTok está ahora en un periodo de exploración, pero terminará siendo una red donde habrá que invertir", asegura Silvia Díaz.

Hoy en día el contenido que prima en las redes son los videos cortos y creativos

¿Cómo se puede enganchar al cliente en dos segundos? "Hoy en día el contenido que prima son los videos cortos y creativos. Ya no sirve la imagen estática, que está más en declive, la imagen tiene que ser en movimiento. Hay que enganchar a nuestros posibles compradores en dos segundos y eso se hace a través de la confianza. Se tienen que trasladar los valores de la compañía de una forma transparente. Hiperpersonalización, diversificación de contenido, información y comunicación son las bases. La clave del éxito de las redes sociales en Aedas Homes es la constancia. Por ejemplo, uno de los contenidos que más gusta a nuestros seguidores son los videos de avances de obra y como se hace la construcción, eso engancha a clientes y no clientes", asegura Eduardo Noya.

Lucia Aldeanueva destaca las tendencias que vamos a encontrar en 2023. "A través de nuestras publicaciones tenemos que mostrar realidades de vida, que quien nos consuma se sienta identificado y eso se consigue con creatividades llamativas. Este año los subtítulos en los videos va a ser más frecuente verlos en las redes sociales, ya que el 80% de las personas que ven videos con subtítulos lo terminan viendo hasta el final y en cuanto al audio se va a potenciar más todo lo referente a asistentes de voz".