Colonial gana "más de lo esperado" y logra un beneficio de 398 millones hasta septiembre

La socimi Colonial lleva un 2022 mejor del que auguraba. La cotizada ha revisado al alza sus previsiones de beneficios para el ejercicio actual tras comprobar como en los primeros nueve meses del año el beneficio neto alcanzaba los 398 millones de euros, un 116% más que en periodo comparable. Aunque sin mucha concreción, la firma sí admite que las ganancias para la totalidad del año superarán los 29 euros por acción.

La inmobiliaria presidida por Juan José Brugera cerró un tercer trimestre "de récord" impulsada por la inflación, la alta ocupación de sus inmuebles y la entrega de nuevos proyectos. La firma logró así unos ingresos por rentas de 262 millones de euros, el 7% más a superficie constante que el año pasado.

El motor de la organización es París, con una cifra de negocio de 152 millones de euros -un 8% más que los 130 millones hasta septiembre de 2021-. Madrid cerró el trimestre con 74 millones (+5%) y Barcelona consiguió 36 millones (+10%).

La compañía presume de un 96% de ocupación en sus edificios tras haber colgado ha colgado el cartel de completo en la capital francesa. La cifra solo se ve empañada por el 81,9% que luce Barcelona, afectada por la reciente entrega de dos edificios: Diagonal 532 y la Torre Mare Nostrum.

Colonial mantendrá un perfil conservador a pesar de los resultados de récord

"Consideramos que los resultados son excelentes", celebró el consejero delegado, Pere Viñolas. De hecho, se sitúan en volúmenes de contratación récord: 136.454 metros cuadrados. Es el 16% más que en 2021, otro ejercicio de récord.

Por ello, Colonial ya vislumbra una mejora de las previsiones para la totalidad del ejercicio. Aunque todavía sin mucha concreción. Si a los analistas les advirtió a comienzos de año de un beneficio por acción de entre 28 y 29 euros, ahora no duda en afirmar que las ganancias se situarán "por encima de los 29 euros por acción".

El clima positivo no evita, sin embargo, que la socimi se mantenga en una posición "conservadora" en la compraventa de edificios. "En el corto plazo no vamos a tener un perfil inversor, vamos a ser prudentes", señaló Viñolas. En el mercado se espera una rebaja del valor de los activos que, de momento, no se ha dado, por lo que la compañía espera a ver si efectivamente se produce para volver a explorar oportunidades.

Mientras, se deshace de edificios que, asegura, no son estratégicos. En los primeros nueve meses de 2022 se desprendió de 3 edificios en Madrid y uno en París por un importe de 84 millones de euros. Esta misma semana afrontó la venta de un activo en el número 27 de la Calle Sagasta a la gestora de fondos Persépolis, que lo destinará a viviendas de lujo.