Ligia Luca (Grocasa Hipotecas): "No creo que estemos viviendo la formación de una nueva burbuja inmobiliaria"

Lejos del entorno que vivíamos en 2008, Ligia Luca, team leader de Grocasa Hipotecas Online, no visualiza la posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria porque el endurecimiento de los requisitos tras la crisis crearon un entorno más seguro y "completamente diferente". Atrás quedaron, tras la aprobación de la ley hipotecaria, productos de riesgo como las hipotecas subprime, que daban préstamos por encima de las posibilidades de los compradores sin importar las consecuencias.

Con el aumento de la inflación, la guerra de Ucrania y la posibilidad de una subida de los tipos de interés por parte del BCE, el panorama del mercado financiero ha cambiado por completo en apenas unos meses. ¿Cree que, como apuntan algunas entidades financieras, el fin de las hipotecas fijas baratas se mantendrá durante muchos años?

Es relativo hablar de una hipoteca a tipo fijo cara, porque ¿qué consideramos un tipo de interés alto? Hoy en día, a un cliente le puede parecer descabellado que le ofrezcamos un tipo fijo del 2,80%, y si lo comparamos con los tipos que se ofrecían en el mercado a finales el año pasado (sin ir más lejos) puede parecerlo, pero si tenemos en cuenta que la media nacional de la tasa de interés fija en el 2008 fue del 6,11%, ya no parece tan desproporcionado.

Y en cuanto al tiempo que durará el aumento de los tipos de interés, es difícil hacer una estimación, pero lo cierto es que van en incremento por lo que, aún es un buen momento para comprar una vivienda, aunque pueda parecer que lo hacemos a un tipo de interés fijo "caro", o a un tipo variable, porque existe mucha incertidumbre al respecto de hasta qué punto pueden escalar los próximos meses el tipo de interés. Pero, las últimas declaraciones del Banco Central Europeo invitan a pensar que seguirán subiendo durante un periodo largo.

El cliente cuenta con la ventaja de poder cambiar el tipo de interés de su hipoteca de variable a fijo, o viceversa

Sin embargo, los contratantes de hipotecas variables también se van a ver afectados por este cambio. ¿Cree que las hipotecas variables pueden llegar a encarecerse a los niveles del año 2008?

Es difícil que puedan encarecerse a los mismos niveles, y de pasar, las repercusiones no creo que fueran las mismas puesto que en el 2008 se firmaron más de 836.000 hipotecas (contando solo viviendas urbanas) frente a las poco más de 400.000 del 2021. Además, hoy en día el cliente cuenta con la ventaja de poder cambiar el tipo de interés de su hipoteca de variable a fijo, o viceversa, a lo largo de la vida de su hipoteca, lo que supone que asume un menor riesgo frente a la posible subida del euríbor que afecta a las hipotecas variables.

Se escucha una opinión popular generalizada de que la guerra hipotecaria de 2021 no era más que la formación de una nueva burbuja inmobiliaria. Sin embargo, la mayoría de expertos se han declarado en contra de esta idea, ya que las cifras de construcción de nuevas viviendas no son las mismas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Estamos viviendo la formación de una nueva burbuja?

No creo que estemos viviendo la formación de una nueva burbuja inmobiliaria, ya que el entorno económico en el 2008 y en el 2022 son muy diferentes. Los requisitos para la concesión de hipoteca se han endurecido mucho y ya no contamos con las hipotecas subprime o hipotecas basura que se concedían en 2007/2008 (préstamos con un alto riesgo a no ser devueltos). Aunque los tipos de interés están en aumento, también se verifica más el perfil económico del cliente antes de la concesión de la hipoteca.

El precio del alquiler, en parte por la subida del IPC, está alcanzando máximos históricos en algunas ciudades. ¿Han notado un aumento de la contratación de hipotecas estos primeros meses del mes, incluso a pesar del encarecimiento de las hipotecas a tipo fijo?

Con el aumento de los tipos de interés a tipo fijo pensábamos que los clientes serían más reticentes a estudiar la opción de compra. Pero, ¿cuál ha sido la realidad? Hemos notado un incremento en la contratación hipotecaria en el primer semestre de este año respecto a los años anteriores. Los clientes son cada vez más conscientes de que sigue siendo mucho más económico el pago de una cuota de hipoteca que hacer frente a los alquileres que hay actualmente y que van aumentando año tras año, en mayor proporción que una cuota hipotecaria.