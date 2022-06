Zaragoza aprueba el Plan Especial Pignatelli para regenerar el barrio

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, de forma definitiva el Plan especial de protección y mejora del área 3 del entorno de las calles Pignatelli-Zamoray, con apoyo de PP, Ciudadanos, VOX y Zaragoza en Común (ZeC) y la abstención del PSOE y Podemos.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha destacado que se trata de una aprobación "importante" para los vecinos de esta zona del Casco Histórico de la ciudad porque cuenta la elaboración del documento está inspirado en las necesidades de sus habitantes y con el consenso vecinal.

En declaraciones a los medios de comunicación al término del pleno, Víctor Serrano ha recordado que el Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos, ha ido trabajando en este plan con varias medidas como la adquisición de suelo por importe de 2 millones de euros, y de otros 900.000 euros en la compra de inmuebles.

El pasado mes de marzo, el Gobierno de la ciudad adquiere las dos primeras fincas de las ocho previstas. Se trata de la totalidad del solar ubicado en calle Mariano Cerezo, 6, con una superficie de 93 metros cuadrados, por 77.136 euros; y del solar de 57 metros cuadrados situado en la calle de Agustina de Aragón, 7, por 47.277 euros.

Iluminación y cámaras

Además, Serrano ha apuntado la previsión de ejecutar el plan especial de iluminación que otorgará una "mayor seguridad" además de "embellecer" el barrio y así actuar con eficacia en la escena urbana. Este Plan especial contempla "muchos aspectos" sobre los que ya se trabaja para disponer de equipamientos a medio y largo plazo. Se ha referido a la actuación llevada a cabo en el antiguo cuartel de Pontoneros, donde se levantará una residencia de estudiantes.

El consejero municipal ha subrayado que se ha diseñado un plan porque "no había nada" y ha precisado que "no supondrá un giro en un mes porque es un trabajo "difícil que requiere tiempo". Ha incidido en que este asunto es un "foco de preocupación" del Gobierno de la ciudad que trabaja con los vecinos para mejorar su futuro".

Sobre la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, Víctor Serrano ha apuntado que se trabaja desde la Junta de Distrito con la Delegación del Gobierno de Aragón y ha elogiado la coordinación entre las administraciones. No obstante, ha dejado claro que estos dispositivos "no solucionan todo si no hay vigilancia policial".