IVI-RMA Global crece en Estados Unidos y se retira de India y México

Olivia Fontanillo Valencia

El grupo IVI-RMA Global -fruto de la fusión del Instituto Valenciano de Infertilidad, IVI, y el grupo RMANJ- avanza en su expansión en Estados Unidos, con cuatro nuevas clínicas en 2018 -con las que sumará 19 al final de año-, al tiempo que anuncia su retirada de India y México.

El mayor grupo mundial en reproducción asistida -con más de 65 clínicas en 11 países- señala que, en el caso de México, "las razones atienden a motivos estrictamente operativos", sin facilitar más detallas. Sí apunta que mantendrá "su apuesta por la reproducción asistida en el resto de países latinoamericanos" en los que tiene presencia.

En la India, su cese de actividad responde "a la finalización del periodo de colaboración de intercambio de know-how y formación" con su socio local, Nova, tras ayudar en la puesta en marcha y consolidación de 20 clínicas, distribuidas por todo el país desde 2012.

Esta salida de India coincide con la nueva alianza del grupo con Thomson Medical Group (TMG), compañía controlada por el empresario Peter Lim -máximo accionista del Valencia CF-. TMG comunicó el pasado mes de julio a la Bolsa de Singapur, en la que cotiza, su intención de formalizar una joint-venture para expandir la red de clínicas de IVI-RMA en los principales países asiáticos -entre los que destaca a China, Indonesia y Vietnam-, Australia y Nueva Zelanda.

Red en 11 países

IVI-RMA Global nació en febrero de 2017, en el marco de la estrategia de IVI por implantarse en Estados Unidos. RMANJ?(Reproductive Medicine Associates of New Jersey) aportó 15 clínicas -10 en New Jersey y 5 en Philadelphia-, a las que se han sumado, desde principios de año, dos, en Orlando y Los Ángeles. A ellas se añadirán nuevas sedes en Saint Louis y San Francisco, "en las próximas semanas".

La compañía detalla que sus clínicas en Estados Unidos "reciben pacientes de 40 países y 30 estados. Desde un punto de vista clínico, la fusión ha dado como resultado la integración de los protocolos de tratamientos, accediendo de esta forma los pacientes a las tecnologías más vanguardistas de IVI, como el cribado completo de cromosomas, que detecta de manera más precisa los embriones sanos que conducirán a embarazos exitosos y partos saludables".

IVI nació en 1990 como la primera institución médica en España especializada íntegramente en Reproducción Humana, fundada por los doctores Antonio Pellicer y José Remohí -principales accionistas, junto a Carlos Bertomeu, propietario y presidente de Air Nostrum-.

Actualmente, el grupo IVI-RMA Global está presente en España, Estados Unidos, Italia, Portugal, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, Panamá y Emiratos Árabes. Está valorado en más de 1.000 millones de dólares.