El Consell promete una "autopista administrativa" para las empresas que logren fondos europeos

Ángel Álvarez Valencia

El Gobierno valenciano ha dado luz verde al anteproyecto de la conocida como ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2022 que sirve para introducir modificaciones a otras leyes y cambios fiscales para el próximo año. Entre las medidas introducidas se encuentran modificaciones para agilizar los trámites a todas aquellas empresas y entidades de la Comunitat Valenciana que gestionan fondos europeos del programa Next Generation.

Según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se establece que las iniciativas que hayan recibido estos fondos se considerarán bajo la figura de "proyectos de interés prioritario" para tramitarse con mayor agilidad. Aunque no concretó en cuanto plazo supondrá acelerar los trámites, el conseller socialista lo definió como "una autopista administrativa" para agilizar los trámites para las empresas y facilitar que se pueda optar a la mayor parte que sea posible de fondos Next Generation.

En cuanto a fiscalidad, la Ley de Acompañamiento modifica la definición de municipios en riesgo de despoblación, de forma que pase de ayuntamientos con menos de 125 habitantes a 300 habitantes, lo que aumenta en 21 municipios los considerados en esta situación. Esto permite que sus vecinos puedan acceder las deducciones fiscales concebidas para combatir la despoblación.

También se establece una deducción para quienes contraten de manera indefinida a personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen de la Seguridad Social para el cuidado de menores o ancianos, una medida que se enmarca en el acuerdo Alcem-nos. Cuando una persona contribuyente tenga a su cargo a menores de 5 años o a uno o varios ascendientes mayores de 75 años y contrate de forma indefina a personas inscritas en el Sistema Especial de Empleados del Hogar para el cuidado de los mismos podrá optar a estas deducciones fiscales que tendrán una cuantía máxima de 1.000 euros.

La tasa turística, en el aire

Lo cierto es que pese al anteproyecto aprobado por el Consell, las principales novedades pueden llegar con la tramitación parlamentaria. Entre ellas una de las medidas más polémicas, la introducción de una tasa turística que Compromís y podemos llevan reivindicando desde hace años, sigue siendo objeto de debate en la comisión creada por los partidos del Gobierno de coalición, según reconoció tanto la vicepresidenta Mónica Oltra como el propio conseller de Hacienda, Vicent Soler.

"Este tema no es un tema fiscal", declaró el conseller de Hacienda y aseguró que es un tema de política turística. "Aquí tenemos varios modelos turísticos, no sólo uno, como el de las grandes ciudades turísticas", señaló. Soler volvió a insistir en que es necesario consenso con el sector y también "mirar el momento, está claro que ha sido el sector que más ha sufrido en la pandemia". Según Soler, "se trata del cómo y cuándo" y que no se puede "hacer tratamiento uniforme" y apostó porque sean los municipios. "Esa tasa no puede ser municipal porque no tienen competencias, pero su aplicación podría municipalizarse", señaló.

Horarios comerciales y turismo

Lo que sí modifica la conocida como Ley de Acompañamiento es la Ley de Comercio de la Comunitat Valenciana con el fin de prorrogar la vigencia de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) durante tres años más.

De esta forma, se amplía el plazo de vigencia de estas zonas de cuatro a siete años, una medida que justifica porque considera que beneficiará de forma directa a las actividades comerciales, hoteleras y turísticas, un sector especialmente perjudicado por las consecuencias de la pandemia.