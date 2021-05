Las empresas que acudan al fondo de rescate del IVF no podrán repartir dividendos

Ángel Álvarez Valencia

La Generalitat Valenciana pone en marcha el Fondo Valenciano de Resiliencia (FVR) de 10,1 millones de euros para financiar a empresas consideradas estratégicas golpeadas fuertemente por la pandemia, que soliciten al menos 2 millones de euros para garantizar su actividad reforzando su circulante o inversiones en marcha.

Según recoge la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (Dogv) publicado hoy, se pueden acoger a estos préstamos senior o préstamos participativos las empresas de sectores del ocio, la hostelería, la restauración, el transporte y la industria en general que "tengan carácter de empresas estratégicas para la Comunitat Valenciana".

El fondo establece un mínimo de 2 millones y un máximo de 25 millones por empresa, que en ningún caso podrá ser superior al 25% del volumen de negocio de 2019. Para los préstamos senior se fija un plazo de 6 años, mientras que en el caso de los participativos, concebidos para las empresas con más dificultades y periodos más largos para resolver sus crisis, se amplía hasta 10 años.

Eso sí, la Generalitat fija también sus propias condiciones. Durante la vigencia de esas ayudas y préstamos las empresas beneficiarias no podrán retribuir a sus accionistas mediante dividendos. El texto de la convocatoria deja claro que los solicitantes se comprometen a "no distribuir dividendos, abonar cupones no obligatorios o adquirir participaciones propias durante la vida del préstamo".

En el caso de los préstamos ordinarios las operaciones podrán formalizarse a un plazo máximo de seis años y con un tipo de interés de Euribor más un margen variable que se determinará atendiendo, tanto al tamaño de la empresa como a los años transcurridos de la operación, y que podrá oscilar entre el 0,25 y el 2%. Estos porcentajes son los resultantes de haber aplicado una bonificación sobre el tipo de interés que oscila entre el 2% y el 3,75%.

En el caso de los préstamos participativos, las operaciones podrán formalizarse con un plazo máximo de hasta diez años y el tipo de interés aplicado estará compuesto por una parte fija de Euribor + 4% y una parte variable, que se determinará en función de la rentabilidad financiera de la empresa.

El Fondo Valenciano de Resiliencia, enmarcado en Fininval, cuenta con una dotación inicial para el ejercicio 2021 de 10,1 millones de euros, dotación que podrá ser ampliada en función de la demanda recibida.