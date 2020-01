Rubén Martínez Dalmau: "Siempre he tenido línea directa con Pablo Iglesias"

Dani Valero Valencia

Rubén Martínez Dalmau fue el independiente escogido por Unides Podem para liderar la lista morada en las pasadas elecciones autonómicas. Pese a retroceder en escaños, los 8 diputados que logró su alianza electoral con EUPV fue crucial para la reedición del Consell de Puig y Oltra. Además el resultado le valió dos consellerias y la vicepresidencia segunda del Gobierno Valenciano. Era el hermano pequeño del segundo Pacte del Botànic, pero el acuerdo de Gobierno en Madrid entre PSOE y Unidas Podemos a aupado el protagonismo de esta fuerza, ahora con voz en el Ejecutivo central. "Siempre he tenido línea directa con Pablo Iglesias", presume el dirigente.

¿En qué notarán los valencianos la llegada de Podemos al Gobierno?

En primer lugar hay que decir que se trata del Gobierno más importante desde la transición, un Gobierno que plasma la realidad plural del pueblo español al dejar atrás el bipartidismo para dar paso a un multipartidismo. Además va a ser el Gobierno de la transformación social, el que mire por la gente. Las primeras decisiones ya van en ese sentido. Se han actualizado las pensiones de jubilación, se ha elevado el Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros... Ha empezado cumpliendo con los elementos con los que dijo que iba a cumplir.

"No debe preocuparse por Podemos ninguna empresa que cumpla la ley y se dedique a crear riqueza"

¿Deben preocuparse las grandes empresas valencianas?

No debe preocuparse por Podemos ninguna empresa que cumpla la Ley y se dedique a crear riqueza. Cosa distinta es que, lógicamente, tendremos que buscar sistemas impositivos que sean progresivos y proporcionales. Eso significa que quien más tenga tiene que pagar más. El Estado del Bienestar lo debe sustentar un sistema justo.

Es decir, que en materia de impuestos sí deben preocuparse...

No creo que deban, no creo que se esté pensando en sistemas impositivos distintos a los de los países más avanzados del mundo. Canadá, Finlandia...

¿Activarán en Madrid iniciativas apagadas por sus socios del Botànic como la tasa del azúcar, el SDDR o la tasa a los residuos?

Es el momento de repensar cuáles son nuestros criterios de sostenibilidad. Es verdad que hay medidas que deben tomarse en el marco del Pacto Verde del que ya habla la Unión Europea, y con una vicepresidencia verde en Madrid, como la que hay en Valencia, es el momento de reconsiderar alguna de las propuestas que comentas.

¿Alguna de ellas en concreto?

Si dependiera de nosotros hay muchas de estas que tienen que salir.

Rubén Martínez Dalmau. GUILLERMO LUCAS

En Madrid se han quedado Trabajo, Consumo, Asuntos Sociales, Igualdad... todo competencias de Compromís en la Comunitat ¿Acechan su protagonismo?

Bueno... El Gobierno del Botànic es uno, igual que lo será el de España. Todas las políticas que benefician a los ciudadanos las entendemos como positivas, las impulse quien las impulse. Yo estoy al frente de Vivienda y en Madrid no ostentamos esta área nosotros, y ello no implica que no vayamos a tener facilidades para la interlocución.

Pero en algún momento llegarán unas nuevas elecciones y habrá que competir ¿Qué cree que pesará más, la gestión de 4 consellerias de Compromís o sus 2 consellerias y 4 ministerios?

No se trata de números de consellerias y ministerios, se trata de políticas que beneficien a los ciudadanos. Nosotros no estamos pensando en las próximas elecciones, estamos pensando en gestionar lo mejor posible los problemas de la gente. De hecho hay que superar el ciclo electoral que hemos atravesado para entrar en un ciclo de Gobierno.

¿Pudieron subestimarles? ¿Se les vio como el hermano pequeño con 2 departamentos menores pero su posición ha cambiado?

Yo nunca he tenido la sensación de que se haya subestimado a Unides Podem-EUPV. Seguramente sorprendimos a alguien con nuestros resultados, mucha gente creía que no seríamos capaces de formar grupo parlamentario ni de negociar un Gobierno, y ahora ostentamos dos consellerias y una vicepresidencia verde.

"Posiblemente yo tuve una oferta (para marchar al Gobierno de España) y no la acepté"

¿Qué le ofrecieron exactamente para irse a Madrid?

Lo que comenté es que el Gobierno es valenciano aunque no tenga personas valencianas en determinados ámbitos, porque tal vez haya dirigentes que han declinado ir para mantener sus responsabilidades aquí. En ese marco posiblemente yo tuve una oferta y no la acepté.

¿Era para el 'segundo escalón'? ¿para dirigir un ministerio?

Me vas a permitir que sea discreto al respecto.

Puig no tiene la mejor de las relaciones personales con Sánchez. ¿Cuál es su relación con el vicepresidente Pablo Iglesias?

Es una relación de mucho respeto. Respeto mucho a Pablo Iglesias, lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos compartido ideas, debates... los dos somos profesores de ciencia política, hemos estado mucho tiempo juntos. Digamos que hemos podido interrelacionarnos hasta el punto en que nos conocemos muy bien. Lo respeto mucho porque ha sido partícipe de la construcción de un movimiento que ha roto con el bipartidismo clásico que teníamos desde el final del franquismo, que tiene un mérito enorme. Y yo creo que ese mismo respeto tiene él por mí.

Es importante el feeling en política para que se escuche a un territorio ¿Tiene el vicepresidente valenciano línea directa con Pablo Iglesias?

Siempre he tenido línea directa con Pablo Iglesias, ahora como vicepresidente y cuando no era vicepresidente. La tengo. Hablo con él. Ayer mismo hablé con él, hablo con él con cierta frecuencia. Todo lo que hacemos lo hacemos de forma coordinada, sabiendo que el proyecto es lo importante.

"Tiene que ser la legislatura de la reforma de la financiación autonómica. Si no fuera así, sería un Gobierno que nos defraudaría a todos los valencianos y valencianas"

¿Va a ser esta la legislatura en la que se repare la infrafinanciación?

Absolutamente. Tiene que serlo y es una de las obligaciones principales que tiene este Gobierno. Debe serlo. Es más: si no fuera así sería un Gobierno que nos defraudaría a todos los valencianos y valencianas. Tiene que ser un Gobierno que entienda que el principio de proporcionalidad que plantea la constitución es un principio que debe aplicarse a todos los españoles, que los valencianos no tenemos por qué estar por encima de nadie pero que tampoco podemos ser menos que nadie. Es algo que se ha reivindicado por parte de todos los miembros de la coalición y en los debates electorales a nivel nacional. Por lo que yo he hablado con la gente del Gobierno y por lo que veo, hay una clara y firme voluntad en acabar con la infrafinanciación.

Pedro Sánchez aparcó su promesa en la primera legislatura ¿Nos puede ocurrir lo mismo con Pablo Iglesias?

Yo creo que hay una gran diferencia entre el Pedro Sánchez en minoría y el del Gobierno de Coalición, que es un Pedro Sánchez más fuerte. El PSOE es más socialista cuando gobierna con Unidas Podemos, yo entiendo que Sánchez e Iglesias van a hacer todo lo necesario para que se solucione el problema de la infrafinanciación, si no sería una decepción para todos.

Rubén Martínez Dalmau. GUILLERMO LUCAS

Una denominador común de su llegada al poder en Madrid y Valencia ha sido el importante incremento de altos cargos ¿Eran necesarios tantos ministerios y consellerias?

Si una nueva configuración de los gobiernos ayuda a que haya una mejor organización y se traduce en mayor justicia social, por supuesto que es necesario. ¿Por qué la Constitución ni el Estatuto dicen cuántos ministros o consellers debe de haber? Es algo que depende de cómo se conforme el Ejecutivo según las necesidades del momento. El presidente tiene la capacidad para adaptarlo a estas necesidades. Si el incremento, como yo creo que va a pasar, mejora la capacidad de gestión y ayuda a avanzar al Gobierno de coalición, bienvenido sea.

¿Con quién se lleva mejor de todo el Consell?

Yo me llevo muy bien con todo el Consell. Me costaría decir una persona con la que me lleve peor que con el resto. A diferencia de lo que alguna gente pueda creer o de lo que quizá sale en algunos medios de comunicación, en el Consell hay una dinámica de colaboración muy activa y un nivel de confianza bastante elevado. Las cosas se cuentan. Hay debates sustantivos sobre los grandes problemas y se toman decisiones conjuntas. No son, como alguna gente piensa, diferentes gobiernos en uno, es un gobierno que toma decisiones consensuadas.

"Mónica Oltra es una de las mujeres más importantes de la política española. Tiene muchísimo que aportar"

¿Cómo es su relación con Mónica Oltra?

Muy buena. Conozco a Mónica Oltra. Yo creo que es -fíjate lo que te digo- seguramente una de las mujeres más importantes de la política española, una persona que, en su periodo en la oposición, cumplió un papel muy importante para derribar a los gobiernos de derecha y que tiene todavía muchísimo que aportar a la política.

Hubo un tuit suyo en medio de la pelea entre PSPV y Compromís por 60 millones de Innovación en el que afeó la "politiquería" de algunos dirigentes. Se interpretó como que iba contra ella...

Ese tuit no fue hacia una persona, fue hacia una actitud. Creo que, de alguna forma, planteaba una reflexión sobre cómo se debe de abordar un Gobierno de coalición, con luces largas. No iba hacia ninguna persona.

¿Cómo valora el arranque de legislatura de su socio electoral EUPV? ¿Les molestó que negociaran por su cuenta su encaje en el Gobierno?

Fue una negociación entre partidos, yo la seguí muy superficialmente. Pero a mí normalmente no me molesta nada respecto a Esquerra Unida. Conozco a Rosa Pérez también desde hace mucho tiempo, hemos militado juntos en diferentes ámbitos sociales, en la universidad... Yo sé que Esquerra Unida no haría nada en contra del proyecto común.

"Yo no he visto saltar muchas chispas en el 'Consell', aunque he visto momentos de cierta tensión como creo que es normal"

¿Saltan chispas en el Consell? ¿Percibe usted una mayor tensión entre PSPV y Compromís tras el adelanto electoral de Puig, con episodios como la dura negociación de los presupuestos?

Yo no he visto saltar muchas chispas, he visto momentos de cierta tensión como creo que es normal en todos los gobiernos de coalición, pero en ningún momento destinadas a una ruptura.

¿Qué vamos a ver y cuándo en materia de vivienda en la Comunitat?

Ya lo estamos viendo. Mientras en tiempos de Isabel Bonig se daban poco más de 2.000 ayudas al alquiler hoy en día estamos en 20.000. Hemos pasado de una partida presupuestaria de alrededor de 2 millones a una de 20. Tras años en los que no se compró ninguna casa para incrementar el parque público, antes de que acabara 2019 adquirimos 49 casas... estamos viendo una reconfiguración de la política de vivienda.

"En diez años tenemos que duplicar nuestro parque público hasta llegar a las 35.000 viviendas"

¿Cómo piensan controlar el precio del alquiler?

Es un problema que estamos teniendo en las grandes ciudades por diferentes factores. En cinco años hemos pasado de 5 euros el metro cuadrado de alquiler a más de 7 de media. Ha habido un aumento del 40%. Estamos viendo que elementos como el alquiler turístico está presionando el mercado. Por eso nos hemos empeñado en que en diez años tenemos que duplicar nuestro parque público hasta llegar a las 35.000 viviendas. Eso va a implicar una inversión hasta 2030 de 2.200 millones para la compra y la regeneración. Para esto es muy importante el papel de los ayuntamientos. Necesitamos que todos tengan parque municipal de vivienda.

Eso sale a 220 millones de euros de inversiones al año ¿Estamos ya en esa cifra anual de inversión? ¿Cuánto hay previsto invertir este año?

Aún no. No sé decir la cifra de este año, habría que sumar todas las partidas de todas las administraciones, y ahora apenas invierten los ayuntamientos.

Jaime Echegoyen, junto a Puig y Dalmau en el encuentro de la Sareb con la Generalitat. GUILLERMO LUCAS

¿Es bueno para la Comunitat el acuerdo con la Sareb? Su antecesora no lo vio así porque incluía la cesión de viviendas okupadas...

Yo realmente no sé cuál fue el criterio de la anterior consellera. Sí sé cuál es el del actual Consell liderado por Ximo Puig, y es que necesitamos casas y la Sareb tiene casas, además obtenidas a través de procedimientos de embargo y desahucios. Si no las adquirimos nosotros pueden acabar denostadas. Yo creo que tenemos que ir a buscar esas casas.

Sufrió una protesta de la PAH y a continuación hizo un fichaje de la PAH. La suspicacia podría llevarnos a pensar que quiso usted acallar la crítica...

Ni hubo propiamente una protesta de la PAH contra mí, y lo ha dicho hasta la PAH en un comunicado de prensa, ni hemos contratado a una persona de la PAH. Hemos contratado a una persona experta en derecho urbanístico y emergencia habitacional. Que tenga trayectoria en la PAH no quiere decir nada, yo también tengo trayectoria en la PAH.