Cierre temporal del aeropuerto de Dublín por el vuelo de un dron sobre la pista

El aeropuerto de Dublín se ha visto obligado a cesar su actividad temporalmente esta mañana debido a la intrusión de un dron que sobrevolaba la pista. Quince minutos después, ha podido reanudar sus operaciones.

El aeródromo ha comunicado la situación a través de las redes sociales, y ha decidido el cierre temporal alegando motivos de seguridad.

For safety reasons we are temporarily suspending flight operations @DublinAirport due the confirmed sighting of a drone over the airfield. Passengers should contact their airline's website for flight updates. We will post updates here when they become available.