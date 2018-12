El gesto del Gobierno a Cataluña: el Consejo de Ministros tiene previsto cambiar el nombre del aeropuerto de El Prat a Josep Tarradellas

El Consejo de Ministros, que hoy se reúne en Barcelona, tiene previsto aprobar que el aeropuerto de El Prat pase a denominarse Josep Tarradellas, en homenaje al que fuera presidente de la Generalitat, fallecido en 1988. Todo ello en un gesto del Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña que, sin embargo, no contenta a la Generalitat. Siga aquí el directo de toda la jornada en Barcelona.

Fuentes del Gobierno han confirmado a Efe que este asunto está en el orden del día de la reunión del Consejo que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, preside en la Ciudad Condal. Sánchez ya había avanzado que en esta reunión se aprobarían iniciativas para Cataluña en materia de infraestructuras, inversiones y alguna de carácter "simbólico".

En este último ámbito se enmarca la decisión de cambiar la denominación del aeropuerto de El Prat. En el marco comunitario, además, está previsto aprobar diversas autorizaciones de contratos de obras en carreteras de Cataluña.

Las reacciones no se hacen esperar y uno de los primeros es Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat ha considerado a través de Twitter una "imposición" del Gobierno de España a Cataluña. "La queja por el aeropuerto no era por el nombre. Era y es por la gestión. Les solicitas la gestión y te imponen un cambio de nombre. Les solicitas decidir el futuro y te imponen el 155".

La queixa per l'aeroport no era pel nom. Era i és per la gestió. Els demanes la gestió i t'imposen un canvi de nom. Els demanes decidir el futur i t'imposen el 155. https://t.co/4mFnn5KQAk