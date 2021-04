Avlo-Ouigo: dos modelos 'low cost' de trenes de alta velocidad

La competencia ferroviaria ya está aquí, y si no hay un rebrote de la pandemia que lo impida o cualquier circunstancia técnica inesperada, a partir del 14 de mayo se podrá ver transitar por las vías de alta velocidad ferroviaria que unen Madrid (Atocha) con Barcelona (Sants) al primer tren no operado por Renfe, y que además será un modelo low cost. Se trata de los convoyes de Ouigo, la filial de la compañía pública SCNF, que lleva ya dando servicio en el país galo desde el año 2013.

La respuesta por parte de Renfe Operadora ante esa competencia no se ha hecho esperar, y aunque con un año de retraso a los planes previstos por la empresa pública española, debido al Covid-19, el 23 de junio va a comenzar a operar el tren de bajo coste, el Avlo, en el mismo corredor del Noroeste español.

El 14 de diciembre del pasado año entró en vigor la liberalización ferroviaria de pasajeros, dictaminada por la Unión Europea, con el fin de aumentar el uso del ferrocarril en todos los Estados miembros, por ser uno de los medios de transportes considerados menos contaminantes y más amables con el medio ambiente. Tras esa decisión, en España anunciaron el inicio de operaciones dos compañías competidoras de Renfe Operadora, Ouigo e Ilsa. Esta última, integrada por Air Nostrum y la estatal italiana Treintalia, no se ha planteado comenzar a dar servicio hasta el próximo año.

Por lo tanto, antes de verano habrá en el país dos tipos de trenes que ofrecerán precios más asequibles que los tradicionales que tiene Renfe Operadora para sus trenes Ave, copiando las ofertas que ya se vienen realizando desde las compañías aéreas de bajo coste. El objetivo, tanto de Avlo como de Ouigo, es el de emular la ambiciosa apuesta que se vivió con esa puesta en escena aérea, que supuso una revolución en el mercado del transporte de pasajeros. Pero las preguntas que se hacen los usuarios, entre otras, a la hora de elegir entre uno y otro tren es ¿qué tipo de servicios ofrece cada uno?, ¿cuáles son sus similitudes y sus diferencias?, ¿qué horarios tienen?

Ouigo frente al Avlo

Ambos trenes tienen, inicialmente, la misma filosofía: atraer viajeros al ferrocarril, sobre todo a gente joven, sobre todo "popularizar el uso del tren, con una oferta atractiva", tal y como apunta la consejera delegada de Ouigo en España, Hélène Valenzuela, y el director de servicios comerciales de Alta Velocidad y Larga Distancia de Renfe, Francisco Arteaga. Pero esa filosofía varía a la hora de los servicios que ofrece cada uno de ellos, que tienen una cierta similitud y a la vez claras diferencias. Por ejemplo, en primer lugar está la competencia que se van a hacer en la misma ruta, en el corredor entre Madrid y Barcelona, y en el que, supuestamente y según anuncios, se pueden mantener en otras conexiones de alta velocidad en Andalucía y Levante. Sin embargo, difieren en el número de frecuencias, dado que Avlo va a contar con cuatro en cada sentido, comenzando a las 9:15 horas desde Madrid (Atocha), mientras que el operador francés lo va a hacer a las 6:45 horas desde Barcelona, con cinco en cada sentido.

Los precios van a ser similares y a la baja inicialmente para captar viajeros. El coste de un billete básico en el tren de Renfe está en unos 7 euros, mientras que el de Ouigo parte de los 9 euros. Eso sí, ambas compañías están de acuerdo en cobrar por extras, es decir, por maletas que no sean de medida de cabina (entre 5 y 10 euros), elección de asientos concretos, (9 euros en Ouigo, con el servicio Ouigo Plus); servicio de entretenimiento (WiFi), flexibilidad para realizar cancelaciones, etc.

El tren morado de Renfe ha sacrificado el vagón cafetería y dispone de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas

Uno de los servicios que más suelen demandar los usuarios, como es el de la cafetería, solo se contempla en los trenes del operador francés, similar al que ofrece el Ave convencional. Mientras que el morado de Renfe ha sacrificado el vagón cafetería y dispone de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas. El interior es dinámico en ambos tipos de trenes y se ha cuidado que a pesar de ser un servicio de bajo coste la distancia entre asientos sea cómoda y agradable al usuario.

El primer tren de Ouigo partirá de Barcelona el próximo 10 de mayo a las 6:45 horas; mientras que habrá que esperar hasta el 23 de junio a las 9:15, cuando lo haga desde Madrid, el primer Avlo.