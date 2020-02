Valencia busca puertos alternativos para formar a estibadores sin que lo impidan los sindicatos

Dani Valero Valencia

La Fundación Valenciaport va a intentar reanudar su formación pública para nuevos estibadores, y para lograrlo está intentando una fórmula que puede resultar sorprendente para quien no conozca el poder de este gremio de trabajadores en los muelles españoles. La entidad quiere hacer las prácticas lejos del Puerto de Valencia, en terminales donde no operen las grandes empresas que, tal y como relató el propio presidente del recinto, Aurelio Martínez, han cedido a la "presión sindical", en particular la de la organización mayoritaria, Coordinadora, quien se opone a la formación pública de nuevos profesionales.

El panorama es el siguiente: el puerto que más contenedores mueve del Mediterráneo (5,4 millones en 2019), se declaró la semana pasada incapaz de garantizar las prácticas a sus 70 alumnos en los muelles de la ciudad debido a la oposición de los empleados. Se trata del Certificado de Profesionalidad de la Estiba que empezó a impartir en diciembre, un curso subvencionado con fondos públicos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora). En una reunión con los inscritos que tuvo lugar el pasado viernes y cuyo contenido reveló en exclusiva elEconomista, el presidente manifestó la imposibilidad de continuar y cargó con dureza contra el sindicato mayoritario del sector, Coordinadora de los Trabajadores del Mar.

La fundación presidida por Martínez, en la que participan las empresas presentes en las terminales del Puerto de Valencia y la propia Autoridad Portuaria, llegó incluso a comunicar por correo electrónico a los alumnos la suspensión definitiva del curso. Pero esta semana se ha armado de valor para volver a intentarlo, hasta el punto de que la parte teórica se reanudará desde la próxima semana "gracias a la colaboración de Labora", según subraya la entidad.

Al respecto, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación explica que, en paralelo, la Fundación Valenciaport se ha comprometido a "lograr una solución que garantice el normal desarrollo de las prácticas, tal y como estaban previstas". Este es, sin duda, el verdadero problema a resolver. Las 400 horas de prácticas "en un entorno de trabajo real" (sobre un total de 850 horas) que contempla esta formación pública "para lograr el certificado de profesionalidad de operaciones portuarias, carga y estiba, descarga y transbordo", la primera que ofrece Labora en su historia. De los tres grupos en los que se dividió a los alumnos, dos los aglutinan personas desempleadas.

Aurelio Martínez: "Todo depende de los mecanismos de presión que vayan a hacer determinados sindicatos, en concreto, Coordinadora"

En este sentido, según ha podido constatar este periódico, las alternativas que se barajan son determinadas terminales de los Puertos de Sagunto y Gandia (adscritos a la Autoridad Portuaria de Valencia) así como el Puerto de Castellón y el área de logística de la localidad de Silla. El propio Aurelio Martínez explicó sin ataduras el pasado viernes a los alumnos el problema al que se enfrentan.

"Todo depende de los mecanismos de presión que vayan a hacer determinados sindicatos, en concreto, Coordinadora. Hay algunas terminales que no han suscrito los acuerdos y que van por libre (Intersagunto, en Gandía...) y ellos probablemente admitirían a algunas personas. Pero son muy poquitas. Con las grandes terminales en Valencia va a ser complicado. ¿Por qué? Hay varias razones. No se trata de que vaya a haber violencia, no se trata de eso. No hace falta. Honestamente, no hace falta. Basta con que los estibadores no doblen manos, vayan haciendo las cosas con lentitud etc. Y eso le hace un daño económico tremendo a las terminales. Por eso nadie se atreve a hacer vuestras prácticas, por que son conscientes de que pueden sufrir mecanismos de presión. Lo que están esperando es que el V Acuerdo Marco dé pistas de por dónde puede ir la formación", manifestó.

Aurelio Martínez, presidente del Puerto de Valencia. GUILLERMO LUCAS

Sobre esta última cuestión, la del impacto de la negociación del V Acuerdo Marco del sector en la formación pública de nuevos estibadores, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empelo (Anesco) quiso manifestarse este jueves mediante un comunicado aclaratorio, en el subrayó que hasta la fecha no se ha acordado nada con los sindicatos que impida que los cursos de Valenciport sigan adelante.

Anesco subraya que no ha pactado nada con los sindicatos que pueda afectar al desarrollo de la formación pública de estibadores de Valenciaport

"Aunque durante los últimos meses se ha estado trabajando hasta disponer de un texto, que es proyecto de un posible futuro V Acuerdo Marco del sector de la estiba (actualmente en revisión y estudio), dicho acuerdo no ha sido suscrito, ni publicado, como exige la legislación vigente, por lo que no es de aplicación, ni ha desplegado efecto alguno. Por tanto, Anesco no ha acordado en la negociación colectiva sectorial estatal condiciones aplicables, o que hayan podido desplegar efectos, sobre el desarrollo de los cursos de formación que venía impartiendo la Fundación Valenciaport para la obtención del Certificado de Profesionalidad capacitante profesionalmente para ejercer como trabajador en la estiba portuaria", destacaron.

La asociación subrayó además que "no ha alcanzado ningún otro acuerdo relacionado con esta materia" y que "no es partícipe de supuestas actuaciones que hayan podido limitar la impartición y obtención del mencionado certificado de profesionalidad" -en aparente respuesta a Aurelio Martínez, quien sí responsabilizó a las empresas de haber impedido las prácticas por la presión sindical sobre las mismas.

Coordinadora guarda silencio

Como informó este periódico, el presidente del Comité de Empresa del Centro Portuario de Empleo de Valencia y líder de la sección sindical de CCOO, Jorge García Faerna, se desmarcó de las acusaciones de Aurelio Martínez: "Por parte del comité no ha sido así. Somos conscientes de que hay libertad de formación. Es más: todo lo contrario. Yo personalmente me he esforzado en que salga adelante este curso. Lo que tenemos que hacer es formar y adaptar los trabajadores portuarios a los nuevos retos. Debe ser así, debe ser libre el acceso".

Por lo que respecta a Coordinadora (que es el sindicato mayoritario pese a quedar fuera del comité de empresa de Valencia por la alianza de cuatro organizaciones que lidera CCOO), este diario volvió a intentar sin éxito obtener su versión este jueves. Ni su departamento de comunicación a nivel nacional ni su líder en Valencia, Óscar Martínez, quisieron atender a elEconomista.