Tomeu Bennasar deja la dirección de Soltour tras cuatro años al frente

Soltour afronta un relevo en su cúpula directiva. Tomeu Bennasar, consejero delegado de la turoperadora integrada en Grupo Piñero, ha dado por cerrada su etapa al frente de la compañía y su salida será efectiva el próximo 30 de septiembre. El ejecutivo emprenderá un nuevo proyecto personal en el sector turístico tras cuatro años de gestión en los que impulsó una transformación estratégica marcada por la digitalización del negocio.

La compañía ha anunciado la salida de Bennasar en un comunicado en el que subrayó que este movimiento forma parte de un proceso de evolución interna, con el objetivo de reforzar la competitividad de Soltour y consolidar su propuesta de valor para clientes, agencias y colaboradores. El grupo recalcó su confianza en el futuro de la marca, origen de Grupo Piñero y con más de cinco décadas de trayectoria en el mercado.

Bennasar asumió la dirección de Soltour en 2021, tras la creación de Soltour Travel Partners, la joint venture entre Grupo Piñero y Logitravel Group que integró las marcas Soltour y Smytravel. Con esa operación, el directivo buscó unir el amplio catálogo vacacional de la turoperadora con el componente tecnológico desarrollado por Logitravel.

Durante su mandato, Soltour cerró 2024 con ingresos de 141 millones de euros y movilizó a 180.000 pasajeros. Además, bajo su liderazgo se expandió Travelance, un hub turístico que agrupa a turoperadores independientes como Europamundo, Luxotour y TUI, que ya reúne a más de 2.400 agencias asociadas.

Con formación en Ingeniería Informática por la Universidad de las Islas Baleares y un PDD por IESE, Bennasar desarrolló su carrera inicial en el ámbito tecnológico, con experiencias en Toolfactory y Juniper. En 2017 asumió la dirección de Logitravel Group, donde permaneció hasta 2021, año en el que pasó a encabezar Soltour.

Su gestión en la turoperadora estuvo orientada a la modernización del negocio, con un fuerte énfasis en la digitalización de procesos, la personalización de productos y la colaboración con agencias de viajes como pilar de crecimiento. Defensor de la "cultura colaborativa", Bennasar promovió alianzas estratégicas frente a adquisiciones y subrayó la importancia de las agencias como consultores vacacionales.

Grupo Piñero, matriz de Soltour, ha destacado que la salida del consejero delegado no altera su estrategia de refuerzo de la turoperadora, que en 2025 celebra sus 50 años de actividad. "Creemos profundamente en lo que hemos construido y estamos convencidos de que esta evolución nos permitirá continuar con éxito 50 años más", señaló la compañía en su comunicado.