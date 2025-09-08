Los bonistas ofrecen 371 millones a IAG en su operación de recompra de deuda

El grupo aéreo International Consolidated Airlines Group (IAG) ha comunicado los resultados indicativos de la oferta pública de adquisición lanzada el pasado 1 de septiembre sobre dos emisiones de deuda en circulación, por un total de 1.200 millones de euros. La matriz de Iberia o Vueling ofreció recomprar en efectivo hasta la totalidad de los bonos con vencimiento en 2027 y 2029, operación sujeta a la obtención de nueva financiación.

Según los datos recabados hasta la fecha límite del 5 de septiembre, los bonistas han ofrecido de forma válida la venta de 89,9 millones de euros en bonos al 1,5% con vencimiento en 2027 (por un nominal total de 500 millones) y de 281,2 millones en bonos al 3,75% con vencimiento en 2029 (por un nominal de 700 millones). IAG ha señalado que prevé aceptar esas cantidades, si bien el anuncio es todavía indicativo y no vinculante.

En el caso de la serie con vencimiento en 2029, la recompra de 281,2 millones permitiría alcanzar el umbral del 80% que activa la opción de recompra residual sobre el resto de los títulos en circulación. La compañía ha adelantado que su intención es ejercer dicha opción en caso de cumplirse el requisito.

La fijación de precios está prevista para el 8 de septiembre, en torno a las 14.00 horas, momento a partir del cual IAG confirmará los importes definitivos aceptados, así como el tipo de referencia, el rendimiento de compra y el precio de adquisición de cada serie. La liquidación de la operación se mantiene programada para el 12 de septiembre.

El grupo aéreo ha precisado que la recompra se ajustará a las condiciones establecidas en el memorando de oferta de adquisición y queda supeditada a la condición de nueva financiación. BofA Securities Europe y Deutsche Bank actúan como bancos colocadores, mientras que Kroll Issuer Services gestiona el proceso en calidad de agente.