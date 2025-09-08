El grupo de seguros de viajes Atlantigo compra la tecnológica alicantina FlexMyRoom

Atlantigo, el grupo empresarial de soluciones integrales en seguros y servicios especializados para la industria turística creado en torno a Intermundial, ha cerrado un acuerdo para incorporar la tecnológica FlexMyRoom. La firma alicantina está especializada en soluciones seguros de cancelación y asistencia en viaje en las reservas hoteleras.

La operación supone "una importante inversión societaria, efectiva desde este mes de agosto", según Atlantigo, aunque no detalla el importe. Según el grupo de servicios turísticos, la operación se enmarca dentro de una alianza estratégica que permitirá a ambas compañías crecer y reforzar sus capacidades en el ámbito de los seguros para el sector turístico.

Con esta integración, Atlantigo avanza en su expansión hacia el sector hotelero, mientras que FlexMyRoom se incorpora a un grupo líder y con experiencia para escalar su modelo y acelerar su crecimiento a través de un plan de negocio conjunto. Ambas firmas comparten el objetivo de transformar la gestión de reservas hoteleras y convertir tarifas no reembolsables en flexibles mediante soluciones aseguradoras de innovación.

Fundada en 2020, la alicantina FlexMyRoom permite a los hoteles transformar reservas no reembolsables en flexibles y añadir seguros de asistencia en viaje en sus canales de venta, generando ingresos complementarios, mayor protección para el hotel y más valor para el huésped.

Mediante su incorporación a Atlantigo, la insurtech combinará su tecnología con la experiencia y liderazgo del grupo, acelerando la adopción del modelo en hoteles de España, Europa y Latinoamérica, y ofreciendo una solución más completa y escalable para toda la cadena de valor del turismo.

Escalar la startup

Miguel Signes, cofundador y CEO de FlexMyRoom, apunta que "tanto el equipo directivo como el resto del personal estamos muy ilusionados con esta alianza, que representa un paso clave para reforzar nuestra marca y escalar nuestro modelo de forma sostenible, manteniendo nuestra esencia como compañía tecnológica independiente y con una hoja de ruta ambiciosa orientada a escalar producto, distribución e internacionalización."

En palabras de Manuel López, CEO de Grupo Atlantigo: "La incorporación de FlexMyRoom representa un paso natural en la evolución del grupo. Su propuesta tecnológica encaja plenamente con nuestra misión de construir el futuro de los riesgos de viaje y seguir protegiendo el turismo con soluciones innovadoras que aporten seguridad y confianza a la industria."

Con más de 200 profesionales, Grupo Atlantigo se consolida en soluciones aseguradoras y servicios especializados para el turismo. Con la integración de FlexMyRoom, Atlantigo no solo amplía su alcance al ecosistema hotelero, sino que refuerza su posición para ofrecer soluciones aseguradoras diferenciales en toda la cadena de valor del viaje y liderar la innovación en nuevos verticales del ocio y el turismo.

El grupo está formado por Intermundial, líder en distribución multicanal de soluciones aseguradoras para viaje y gadgets. También incluye Mana, agencia de suscripción de riesgos especializada en el mundo del viaje y los dispositivos electrónicos, y Servisegur, plataforma de servicios que acompaña al cliente antes, durante y después del viaje. Por último cuenta con Tourism&Law, experto en regulación normativa del sector turístico y los derechos del pasajero.