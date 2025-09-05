Hilton abrirá en 2026 un nuevo hotel de lujo en Madrid: El DoubleTree llega al barrio de Salamanca

Hilton ha firmado un acuerdo de franquicia con Key International para abrir en 2026 el DoubleTree by Hilton Madrid Príncipe de Vergara, en el Barrio de Salamanca. El hotel será gestionado por Panoram Hotel Management, compañía especializada en la explotación multimarca en España, y contará con 155 habitaciones de distintas categorías, además de un bar, restaurante, gimnasio y 14 salas de reuniones orientadas al segmento corporativo.

El proyecto se enmarca en la estrategia de expansión de Hilton en el mercado español, donde la compañía ha duplicado su cartera en los últimos cinco años. Actualmente opera 44 hoteles en el país y tiene otros 10 en desarrollo, ocho de ellos en Madrid, ciudad donde esta apertura se convertirá en el segundo establecimiento bajo la enseña DoubleTree, junto al DoubleTree by Hilton Madrid Prado.

Carlos Miró, director general de desarrollo para España y Portugal de Hilton, señaló que España continúa siendo un mercado estratégico para la compañía. Destacó que el nuevo DoubleTree tendrá una ubicación privilegiada y reforzará la presencia de Hilton en la capital, donde la hotelera mantiene un ritmo de crecimiento sostenido. La apuesta de Hilton coincide con la fortaleza que mantiene el mercado turístico español, tanto en el segmento vacacional como en el de negocios.

El conocido barrio de Salamanca, donde se levantará el hotel, concentra una de las mayores ofertas de restauración y comercio de lujo de Madrid, además de situarse cerca de enclaves culturales como el Museo del Prado, el Parque del Retiro o el Auditorio Nacional de Música. La localización, a quince minutos en coche del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, refuerza su atractivo para viajeros internacionales.

Inversión compartida

El desarrollo del proyecto será llevado a cabo por Key International, promotora con experiencia en el sector hotelero y con presencia en distintos mercados. Su copresidente, Diego Ardid, subrayó que el futuro DoubleTree combinará diseño contemporáneo y accesibilidad, lo que lo convierte en una opción atractiva para clientes de ocio y negocios.

La explotación correrá a cargo de Panoram Hotel Management. Su consejero delegado, Guillermo Pérez, remarcó que la alianza con Hilton permitirá aplicar estándares de gestión de calidad en una de las zonas más emblemáticas de Madrid. La compañía ya gestiona otros activos de grandes cadenas internacionales en España y consolida con este acuerdo su posición en el segmento de la hotelería urbana de gama media-alta.

Una marca consolidada

DoubleTree by Hilton es una de las enseñas de servicio completo del grupo y se ha convertido en un referente para clientes que buscan un alojamiento con estándares internacionales. Con más de cinco décadas de trayectoria, la marca combina presencia global con una oferta diversificada de servicios.

Su red mundial supera actualmente las 158.000 habitaciones y mantiene un ritmo de crecimiento en mercados europeos de fuerte demanda turística, como España. A nivel europeo, la marca DoubleTree suma ya casi 180 hoteles abiertos o en desarrollo, dentro de una red global que supera los 700 establecimientos en 60 países.