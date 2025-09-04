El Gobierno valenciano rescinde un contrato de transporte escolar a Monbus tras varias incidencias

La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha aprovechado la presentación del nuevo curso escolar para anunciar la rescisión del lote adjudicado a Monbus del contrato de transporte escolar en autobús después de que el año pasado se hubieran denunciado varias incidencias. Según la Administración, la licitación que se realizó en etapa del Botànic ha sido declarada por el TSJ "no ajustada a derecho"

Educación ha rescindido así el contrato a la empresa que hasta ahora se encargaba del lote de transporte escolar V5, que ha presentado reiteradas incidencias durante los últimos dos cursos. En su lugar, será una UTE que quedó en segundo lugar en la licitación, encabezado por el grupo Transvía, la que opere estas líneas.

Así lo ha anunciado este jueves el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, durante la rueda de prensa para desgranar los datos y novedades del próximo curso escolar 2025-2026.

El conseller ha recordado que hace dos años "tuvimos un grave problema con una serie de rutas de transporte escolar, una adjudicación que había hecho el anterior gobierno del Botànic", y que en algunos casos afectaban a centros de educación especial".

"La adjudicación la había hecho el Botànic muy poco antes de irse. La empresa no funciona bien y venían los diputados de Compromís a manifestarse a la puerta de la Conselleria y a decirles a las mamás y a los papás que venían, con toda la razón del mundo a quejarse, que la culpa era del PP, cuando ellos lo acababan de adjudicar unos meses antes", ha reprochado.

"Pues bien, --ha continuado-- el Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado que esta adjudicación que realizó el Botànic no fue ajustada a derecho, no fue correcta. Y, por tanto, hemos esta Conselleria ha tomado las medidas oportunas para rescindir el contrato que adjudicó el Botànic y hacer uno nuevo para este lote V5 con la UTE que quedó en segundo lugar en aquella licitación".

De esta forma, el próximo lunes, 8 de septiembre, día del inicio de curso, "el lote de líneas V5 serán prestado por otra empresa distinta a la que adjudicó el Botànic, que se ha declarado no ajustada a derecho", ha insistido.