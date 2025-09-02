eDreams dispara sus beneficios hasta los 23,6 millones en su primer trimestre fiscal

La agencia de viajes online eDreams Odigeo registró un beneficio neto de 23,6 millones de euros durante su primer trimestre fiscal de 2026, finalizado el pasado 30 de junio. Este dato contrasta con las pérdidas de 1,2 millones del mismo periodo del pasado ejercicio y sigue así la senda de ejercicios anteriores: en su último año fiscal completado, se anotó un beneficio neto de 45,1 millones.

Según la información remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa elevó sus ingresos un 8% entre abril y junio hasta los 172,6 millones de euros.

Más allá de la coincidencia con la temporada estival, la cotizada vincula este incremento con la consolidación de su modelo de suscripción Prime, que ofrece descuentos y promociones exclusivas a sus abonados. En el arranque de su ejercicio fiscal de 2026, el número de usuarios Prime alcanzó los 7,5 millones, lo que supone un crecimiento interanual del 20%, con 1,2 millones de nuevos miembros netos. En el trimestre se registraron 205.000 altas, situándose en el tramo superior de las previsiones (190.000-210.000).

"Estos resultados impulsaron una fuerte rentabilidad [calculada como ebitda ajustado], que creció un 8% interanual hasta llegar a los 39 millones de euros, dentro del rango objetivo de 38-40 millones", ha informado la compañía.

"La mejora en el desempeño es consecuencia directa de la creciente madurez de la base de suscriptores Prime. A medida que un mayor porcentaje de suscriptores renueva su suscripción más allá del primer año, se reducen los costes de adquisición, lo que a su vez aumenta la rentabilidad e impulsa una considerable expansión de los márgenes", ha añadido.

En cuanto a sus previsiones, eDreams espera seguir ganando suscriptores —quiere sumar más de un millón de nuevos afiliados, hasta los 8,25 millones— y obtener un ebitda ajustado de entre 215 y 220 millones de euros. A largo plazo, la tecnológica espera más de un 10% de tasa de crecimiento en los miembros Prime para los cursos 2027 y 2028.

Nueva recompra de acciones

En este contexto, la compañía ha tomado medidas para mejorar la remuneración a los accionistas. Actualmente, eDreams está ejecutando un programa de recompra de acciones por 20 millones de euros, anunciado el pasado mayo y que ya se halla al 80% de su cumplimiento. Adicionalmente, el consejo de administración ha aprobado un nuevo plan por otros 20 millones, cuya fecha de inicio se anunciará una vez finalice el programa actual.

Estas acciones se complementan con una estrategia de reducción de capital en varias fases, que incluye la amortización inmediata de casi tres millones de acciones.