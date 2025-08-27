Astara nombra como nuevo su nuevo consejero delegado a Ignacio Enciso

La compañía de distribución y venta de vehículos Astara ha nombrado este miércoles a Ignacio Enciso como su nuevo consejero delegado, tras recibir el respaldo del consejo de administración y del presidente de la firma, Jaime Gorbeña.

El nuevo CEO de la compañía ha desempeñado el cargo de director financiero en Astara durante la última década, además de ocupar posiciones internacionales en Europa y Latinoamérica. Enciso es licenciado en Economía por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y con un MBA por el Instituto de Empresa, tendrá la misión de "impulsar la organización y fortalecer el crecimiento de la compañía en los próximos años", ha manifestado la entidad en un comunicado, tras la salida de Jorge Naveo tras 20 años al frente de la sociedad.

"Es un honor asumir este reto y continuar el camino de crecimiento que ha situado a Astara como un actor clave en el sector de la distribución. Nuestro objetivo es seguir innovando, impulsando la sostenibilidad y ofreciendo a nuestros clientes y socios soluciones que se adapten a sus necesidades presentes y futuras", han sido las primeras palabras de Ignacio Enciso como nuevo consejero delegado de Astara.

La empresa de movilidad cuenta en la actualidad con presencia en más de 19 países de Europa, Latinoamérica y Asia y con un equipo de más de 3.000 personas empleadas. El año pasado logró una facturación anual superior a los 5.200 millones de euros, trabaja para más de 40 marcas de automoción representadas y presenta una red de concesionarios con más de 3.200 puntos de venta.

Salida a Bolsa y venta de movilidad compartida

La empresa que pertenece al honding Bergé suspendió el año pasado su salida a Bolsa "por las condiciones del mercado" y tras haber analizado la posibilidad de financiar el crecimiento de Astara mediante su debut bursátil. Además, en su momento, el grupo anunció que tomó la decisión en común con los socios del grupo (distintas familias vascas y el grupo Mitsubishi Corporation).

Asimismo, el año pasado la compañía de movilidad vendió a guppy, perteneciente al conglomerado empresarial asturiano Grupo Junquera, su negocio de coches compartidos GoTo, que operaba solo en Madrid. Así, la compañía se deshizo de car-sharing apenas un año después de comprarlo.