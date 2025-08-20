Air Europa renueva un contrato de mantenimiento con Lufthansa para los Boeing 737

Un día después de firmar la venta del 26% de su capital a Turkish Airlines, Air Europa ha renovado y ampliado el contrato con Lufthansa Technik (LHT), un filial del grupo alemán Lufthansa, para garantizar el soporte total de componentes para toda su flota de Boeing 737. El nuevo acuerdo cubre ahora tanto los aviones 737 de última generación (NG) existentes como la flota 737 MAX de la aerolínea, siendo la primera y única aerolínea española en oprar este modelo.

Hasta ahora, Air Europa opera un total de 28 Boeing 737, incluidos 26 aeronaves 737 NG y dos 737 MAX. Su flota de 737 MAX está llamada a crecer de forma significativa, con 18 aviones adicionales en cartera, que se espera que entren en servicio a mediados de 2027. Tras la renovación del contrato, Lufthansa Technik proporcionará de inmediato servicios integrales de asistencia para componentes. Estos incluyen el mantenimiento, la reparación y la revisión de componentes, el acceso al fondo global de repuestos de Lufthansa Technik y el apoyo logístico a través de dos almacenes en las instalaciones de Air Europa en Madrid y Mallorca.

Pedro Macías, director técnico de Air Europa, ha explicado que "nuestra decisión de seguir trabajando con Lufthansa Technik en el ámbito del soporte de componentes y de ampliar el nuevo contrato para cubrir aún más aeronaves se basa en el sólido y fiable rendimiento que sus equipos han demostrado a lo largo de los años, así como en su calidad, flexibilidad y profundo conocimiento técnico". Macías ha mostrado su convencimiento de que "esta colaboración desempeñará un papel fundamental en el mantenimiento y la mejora de la excelencia operativa de Air Europa".

Daniel Hepworth, director sénior de Ventas Corporativas para Europa de Lufthansa Technik, ha declarado, por su parte, que "cuando nuestros clientes están tan satisfechos con nuestro trabajo y no solo renuevan, sino que también amplían sus contratos, como ha hecho Air Europa, es un fuerte respaldo a la calidad de nuestro servicio y a nuestro enfoque de colaboración". Hepworth ha asegurado que "nos sentimos honrados de que Air Europa nos haya seleccionado una vez más como socio de confianza y estamos orgullosos de contribuir a la estabilidad operativa y al crecimiento futuro de la aerolínea".