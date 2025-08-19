Turkish Airlines presenta la oferta vinculante por el 26% de Air Europa tras un acuerdo con los Hidalgo

La familia Hildalgo tiene ya sobre la mesa una oferta vinculante por el 26% de Air Europa por parte de Turkish Airlines. Según han confirmado fuentes próximas a la operación, la carta con la oferta se ha presentado después de haber alcanzado un principio de acuerdo, estando previsto así que la operación se cierre de forma definitiva en las próximas horas.

La aerolínea turca pagará a Air Europa 275 millones de euros a través de un préstamo, que se convertirá en acciones, y que le otorgarán alrededor de un 26% del capital. No obstante, y aunque la operación, que implica valorar Air Europa en 1.057 millones de euros, no requiere el visto bueno de las autoridades de Competencia en Bruselas al no haber un cambio de control, sí que es necesaria la aprobación por parte del Gobierno. Y es que el denominado escudo antiopas, que se prorrogó en diciembre pasado hasta 2026, deja en manos del Ejecutivo la aprobación de cualquier venta de una empresa española a una firma no europea si se sobrepasa el 10% del capital, tal y como es el caso.

Si la operación se aprueba, a partir de ahora, Air Europa tendrá dos socios, IAG (propietario de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level), con un 20 % del capital, y Turkish Airlines, con otro 26%. La familia Hidalgo mantendrá, no obstante, el 54% de las acciones garantizándose así una mayoría.

Turkish Airlines había anunciado ya el pasado 7 de agosto al organismo regulador del mercado de Estambul, que había acordado presentar una oferta vinculante a Air Europa para una inversión de una participación minoritaria, aunque sin especificar en ese momento ni el porcentaje que se iba a adquirir ni el importe.