Volotea cubrirá parte de las rutas que Ryanair abandona en Francia

Volotea ocupará parte del espacio que deja Ryanair tras anunciar el abandono de 25 líneas en Francia, entre ellas rutas desde el aeropuerto de Estrasburgo, uno de los principales afectados. La aerolínea española, especializada en conectar ciudades pequeñas y medianas, operará desde el próximo invierno las rutas de Agadir (Marruecos) y Oporto (Portugal) que su rival irlandesa ha dejado libres.

Este movimiento supone un refuerzo para Volotea, que ya está presente en nueve aeropuertos franceses y opera una flota de 41 aviones Airbus A319 y A320. Francia constituye su principal mercado y la compañía aprovecha la oportunidad para ampliar su red en el país, al tiempo que anuncia la creación de 70 empleos en Estrasburgo, un dato que ha destacado el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, como un elemento diferencial frente a Ryanair.

El 30 de julio, Ryanair comunicó su intención de reducir su actividad en Francia en un 13% para la temporada otoño-invierno, decisión que implica cerrar operaciones en los aeropuertos de Estrasburgo, Brive la Gaillarde y Bergerac, además de cancelar un total de 25 rutas en el país.

Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair, atribuyó esta reducción a la subida de la Tasa de Solidaridad sobre los Billetes de Avión (TSBA) que el Gobierno francés incrementó en marzo, pasando de 2,63 a 7,40 euros por pasajero en vuelos europeos en clase turista. O'Leary aseguró que Ryanair había presentado un plan de crecimiento al Ejecutivo francés para duplicar su volumen de pasajeros, de 15 millones en 2025 a 30 millones en 2030, pero condicionó esa expansión a la eliminación de estos impuestos.

En cambio, el ministro Tabarot ha rechazado esta explicación y ha calificado el argumento de Ryanair como una "cortina de humo". Según el ministro, la verdadera causa del recorte es que "a Ryanair le faltan aviones" para mantener su actual capacidad en Francia. Además, Tabarot ha criticado la postura de la aerolínea irlandesa por "exonerarse de sus obligaciones sociales y fiscales", recordando sentencias judiciales y conflictos laborales en Francia que afectan a Ryanair.