Barceló entra en el turismo rural de lujo con la compra del 80% de Rusticae

El grupo turístico Barceló ha adquirido una participación mayoritaria del 80% en Rusticae, empresa especializada en turismo rural, hoteles con encanto y experiencias locales. La operación refuerza la presencia del grupo turístico en un segmento con gran potencial de desarrollo y escasa presencia de grandes marcas.

Fundada en 1996, Rusticae es un club de alojamientos singulares con 210 establecimientos: 186 en España, 18 en Portugal, 4 en Marruecos (Marrakech), y otros dos en Andorra e Italia. De ellos, 65 son casas de alquiler completo o apartamentos, y el resto, hoteles boutique. Su oferta se centra en turismo rural de alta gama, atención personalizada y experiencias únicas, con un reconocido posicionamiento en el mercado español.

Con la compra, Barceló se convierte en accionista mayoritario, mientras que Sara Sánchez, actual consejera delegada, retiene el 20% del capital y seguirá al frente de la empresa. Las fundadoras, Carlota Mateos e Isabel Llorens, ponen fin a su etapa al frente de la compañía.

La compañía continuará operando de forma independiente y desarrollará un plan de negocio conjunto para explorar sinergias. El equipo actual se mantendrá y la alianza prevé potenciar áreas como la distribución, la visibilidad, el acceso a tecnología y la proyección internacional, manteniendo la filosofía y el ADN de Rusticae.

De un hotel asturiano a una marca de referencia

Rusticae nació de la experiencia de Isabel Llorens y Carlota Mateos al gestionar, en 1996, un pequeño hotel con encanto en Asturias. Detectaron la falta de una marca que representase a pequeños alojamientos singulares en España y decidieron crear un club que aportara visibilidad y sinergias al sector. El proyecto creció hasta integrar hoteles, apartamentos y casas rurales con criterios de selección basados en la ubicación, la decoración, el cuidado por el detalle y la filosofía del servicio.

En sus casi 30 años de trayectoria, Rusticae ha combinado la presencia online y el uso de nuevas tecnologías con un concepto de calidad exigente y una estrategia que ha permitido ampliar su red a nivel internacional. La empresa cuenta con divisiones de hoteles y distribución, comunicación y marketing, llaves regalo y atención al cliente, y ha desarrollado proyectos orientados a la internacionalización y a la gestión centralizada de datos para sus alojamientos asociados.

Por su parte, el grupo Barceló avanza así en sus planes de expansión, dotados con hasta 500 millones de euros en el presente ejercicio, tras cerrar el 2024 con 7.500 millones de euros en ingresos y un beneficio neto de 301,8 millones, un 56% más que el año anterior, eliminando su endeudamiento. El grupo turístico español está formado por la división hotelera Barceló Hotel Group —la segunda cadena de España con más de 300 hoteles y 65.000 habitaciones—, y la de viajes Ávoris Corporación Empresarial, que cuenta con más de 1.600 agencias de viajes, touroperadores, receptivos y una aerolínea.